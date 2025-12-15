英超｜熱刺作客0：3諾定咸森林 湯帥震怒：內心正如風暴般翻湧

熱刺昨晚於英超作客諾定咸森林，慘吞3蛋。熱刺領隊湯馬士法蘭克認為改變需要時間，但同時承認需盡力控制情緒，「因我內心正如風暴般翻湧」。

森林攻勢佔優，5分鐘，尼高路沙禾拿（Nicolò Savona）右路傳中，伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangaré）衝前迎頂中柱，尼高威廉斯（Neco Williams）補射被熱刺門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）撲走。熱刺於28分鐘失守，他們於後場搓傳，維卡里奧交予禁區邊的艾查格雷（Archie Gray），後者被辛加尼「打荷包」，辛加尼橫傳予赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）輕鬆射入。森林半場領先1：0。

熱刺後防搓傳被打荷包，28分鐘失守。路透社

湯帥表示改變需要時間。路透社

熱刺作客0：3諾定咸森林。路透社

辛加尼轟靚波。路透社

奧杜爾兩入球一助攻

森林於下半場50分鐘拉開比數，奧杜爾於左路扣大位，半傳半射下笠死維卡里奧，遠柱網仔入。79分鐘，森林鎖定3：0勝局，奧杜爾於左路橫傳，禁區頂的辛加尼起右腳狂抽，皮球擦內柱入。熱刺最終作客以0：3不敵森林，賽後以6勝4和6負得22分，暫時排在第11位。森林則以5勝3和8負得18分排第16位。

湯帥：改變需要時間

熱刺領隊湯馬士法蘭克賽後承認震怒，但強調問題非一時三刻可解決：「我正盡一切能力控制情緒，因為我內心正如風暴般翻湧。這當然是因為經過3場好表現後，今天沒有進步，令我感到沮喪……我很坦率地面對己隊目前的狀況，今天的表現非常糟糕，這點毋庸置疑。但我亦知道想改變，是需要時間的。沒有人喜歡想到這句，但這是現實。」