英超｜夏蘭特梅開二度 曼城3：0水晶宮 把握力成分野

曼城昨晚作客水晶宮，兩軍的把握力成為分野。「藍月」有夏蘭特梅開二度下以3：0破敵，英超4連勝，續落後榜首的阿仙奴2分排次席。曼城領隊哥迪奧拿認為水晶宮非常難踢，球隊派3蛋是好訊號。

賓奴單刀中楣

水晶宮入局較快，攻勢亦較具威脅，包括17分鐘耶利米賓奴（Yeremy Pino）禁區內單刀起腳，過到曼城門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），但過不了門楣。但曼城第一腳具威脅埋門便打開紀錄，41分鐘馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）於右路傳中，夏蘭特接應頭槌破門。曼城半場領先1：0。

華頓起腳中柱

水晶宮下半場49分鐘再有一次黃金機會，阿當華頓（Adam Wharton）逼甩尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）腳下球，在禁區邊起腳中柱。曼城於69分鐘拉開比數，菲爾科頓於禁區頂超左腳射地波破網。曼城於89分鐘埋齋，水晶宮球員之間有誤會，沒為意沙雲奴（Savinho）就在附近，後者取得皮球後長驅直進，由己方半場推到水晶宮禁區內，門將甸軒達臣（Dean Henderson）將他撲跌輸12碼，夏蘭特操刀中鵠。曼城最終以3：0擊敗水晶宮，英超4連勝，以11勝1和4負得34分續排次席，落後榜首的阿仙奴2分。水晶宮則以7勝5和4負得26分，暫時排在第5位。

哥帥：派3蛋是好訊號

曼城領隊哥迪奧拿認為水晶宮相當難踢：「硬仗一場。他們非常頑強，包括體能、攻守轉換、防守等等，每次對戰都非常艱難……皇馬一役給我們很多訊號，顯示我們仍未準備好。他們是年輕球員，但我感到欣慰，因為我知道他們有多硬淨，贏3：0是好訊號。」