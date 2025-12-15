Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜夏蘭特梅開二度 曼城3：0水晶宮 把握力成分野

足球世界
更新時間：05:20 2025-12-15 HKT
發佈時間：05:20 2025-12-15 HKT

曼城昨晚作客水晶宮，兩軍的把握力成為分野。「藍月」有夏蘭特梅開二度下以3：0破敵，英超4連勝，續落後榜首的阿仙奴2分排次席。曼城領隊哥迪奧拿認為水晶宮非常難踢，球隊派3蛋是好訊號。

賓奴單刀中楣

水晶宮入局較快，攻勢亦較具威脅，包括17分鐘耶利米賓奴（Yeremy Pino）禁區內單刀起腳，過到曼城門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），但過不了門楣。但曼城第一腳具威脅埋門便打開紀錄，41分鐘馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）於右路傳中，夏蘭特接應頭槌破門。曼城半場領先1：0。

華頓起腳中柱

水晶宮下半場49分鐘再有一次黃金機會，阿當華頓（Adam Wharton）逼甩尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）腳下球，在禁區邊起腳中柱。曼城於69分鐘拉開比數，菲爾科頓於禁區頂超左腳射地波破網。曼城於89分鐘埋齋，水晶宮球員之間有誤會，沒為意沙雲奴（Savinho）就在附近，後者取得皮球後長驅直進，由己方半場推到水晶宮禁區內，門將甸軒達臣（Dean Henderson）將他撲跌輸12碼，夏蘭特操刀中鵠。曼城最終以3：0擊敗水晶宮，英超4連勝，以11勝1和4負得34分續排次席，落後榜首的阿仙奴2分。水晶宮則以7勝5和4負得26分，暫時排在第5位。

哥帥：派3蛋是好訊號

曼城領隊哥迪奧拿認為水晶宮相當難踢：「硬仗一場。他們非常頑強，包括體能、攻守轉換、防守等等，每次對戰都非常艱難……皇馬一役給我們很多訊號，顯示我們仍未準備好。他們是年輕球員，但我感到欣慰，因為我知道他們有多硬淨，贏3：0是好訊號。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
6小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
14小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
10小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
19小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
18小時前
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
7小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
10小時前