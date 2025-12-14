西甲｜巴塞隆拿2：0奧沙辛拿續排榜首 暫領先皇馬7分

巴塞隆拿今晨於西甲主場鼬戰奧沙辛拿，憑拉芬夏比洛尼（Raphael Belloli）梅開二度，以2：0破敵。巴塞以43分續排榜首，領先次席的皇家馬德里7分，但多踢一場。

巴塞全場攻勢佔優，艾利加西亞（Eric García）於21分鐘在禁區外起腳，僅僅柱邊出界。22分鐘，拉明耶馬（Lamine Yamal）於右路推大位起左腳，但被奧沙辛拿門將沙治奧靴里拉（Sergio Herrera）撲出。23分鐘巴塞食詐糊，拉舒福特（Marcus Rashford）的傳送，費倫托利斯（Ferran Torres）頭槌破網，但經VAR翻看後被判入球無效。39分鐘，耶馬再於右路突破，推大位後轉向盤球落底線，於底線再扣回大位起腳被擋，托利斯倒掛補中柱邊出界。兩軍半場互交白卷。

巴塞隆拿2：0奧沙辛拿。路透社

拉芬夏梅開二度。路透社

拉芬夏於70分鐘為巴塞打開紀錄。路透社

巴塞於下半場70分鐘終於打開紀錄，拉芬夏於禁區頂起左腳，射破靴里拉的十指關。巴塞於86分鐘奠定勝局，祖利斯古迪（Jules Koundé）右路傳中，奧沙辛拿守將加一腳解圍，卻變成助攻門前的拉芬夏，後者第一時間輕鬆撞射入網。最終巴塞以2：0擊敗奧沙辛拿，賽後以14分1和2負得43分，繼續排在西甲榜首，領先次席的皇馬7分但多踢一場，並領先第3位的維拉利爾8分但多踢兩場；皇馬今晚深夜將作客艾拉維斯，維拉利爾則會作客利雲特。奧沙辛拿則以4勝3和9輪得15分，排在第16位。