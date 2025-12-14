英超｜彭馬相隔4個月主場披甲有「士哥」 車路士2：0愛華頓

車路士昨晚於英超主場迎戰愛華頓，有高爾彭馬建功下，以2：0擊敗「拖肥糖」。彭馬賽後表示自己的狀態仍然未達十足，「不希望太急進，令自己再受傷」。

上次於史丹橋福上陣是8月

彭馬對上一次於史丹福橋球場上陣，已是4個月前。今場他於21分鐘為車路士打開紀錄，他接應馬路古斯圖（Malo Gusto）直線，他禁區內用左腳射近柱破網，車路士領先1：0。23分鐘，愛華頓後防的誤傳變助攻，但阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）第一時間推橫，面對近乎空門下起腳皮球柱邊出界。

車路士完場半場前拉開比數，一次反擊，柏度尼圖（Pedro Neto）於右路突破扭過一名守將落底線，古斯圖接應尼圖的傳中射入，個人今場取得1入球1助攻。半場領先2：0的車路士，下半場再有不少埋門，其中加拿祖於55分鐘接應門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）的長傳，單刀邊走邊射下一飛沖天。愛華頓全場最近磅的埋門，是伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）於87分鐘的射門，山齊士已經投降，但最終皮球中柱彈出。

車路士2：0愛華頓。路透社

高爾彭馬為車路士打開紀錄。路透社

彭馬對上一次於史丹福橋球場披甲是8月。路透社

加拿祖兩次失機。路透社

車路士各項賽事4場不勝告終

車路士最終以2：0擊敗愛華頓，各項賽事4場不勝的頹勢告終。「藍戰士」賽後以8勝4和4負得28分，暫列第4位。愛華頓則以7勝3和6負得24分，暫列第8位。

彭馬：可能是養傷最長一次

彭馬賽後表示：「球隊重返勝軌十分重要。而取得入球，對我來說十分有意義。我已經休息很久，可能是我養傷最長的一次，非常渴望重返賽場，再與球隊並肩作戰。入球的感覺真好。」領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）賽前指希望好好保護彭馬；彭馬今場於58分鐘退下火線，他賽後亦表示：「我不希望太急進，令自己再次受傷，我的狀態仍然未達100%，但已經不斷有改善。」