英超｜與沙拿冰釋前嫌 史洛特：再沒問題要解決

自穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）逼宮發言後，利物浦經歷一周的震盪，如今似乎告一段落。「紅軍」昨晚於英超以2：0擊敗白禮頓後，領隊史洛特（Arne Slot）表示：「對我而言，（與沙拿之間）沒有問題要解決。」

史洛特與沙拿冰釋前嫌。路透社

盛讚沙拿今場具威脅

沙拿在上周中歐聯作客國際米蘭被剔出大軍名單後，昨日鬥白禮頓一役先列後備，最終26分鐘獲派上陣並貢獻1次助攻。史洛特賽後表示：「他造成威脅，第一次觸球已差點助攻麥亞里士打。將他放入大軍名單，是容易的決定⋯⋯他回返大軍名單，而我們需要他。」

沙拿逐格睇：

史洛特：沙拿與其他球員無異

據報史洛特與沙拿於周五「攤牌」已握手言和，史洛特表示兩者的對話不會公開，但兩人已冰釋前嫌：「對我而言，沒有問題需要解決。現在他與其他球員無異。他沒有隨隊去米蘭，是因為他的訪問。問題總是對於他應該被貶後備多少次，每個人都有不同的意見，而每名領隊都有不同的決定。我與他昨日（周五）溝通過，他重返大軍名單。當我決定首個換人名額起用了他，他今日的表現，達到所有球迷、包括我在內的期待。」