英超｜沙拿後備落場獻助攻兼創一紀錄 利物浦2：0白禮頓

利物浦昨日於英超主場迎戰白禮頓，焦點自然落在穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）身上。他連續4場英超做後備，但於26分鐘後備落場，並貢獻1次助攻，創下1個紀錄。最終利物浦以2：0取勝。

連續4場英超後備

沙拿早前於英超連續3場後備，他之後公開表達不滿，其後歐聯作客國際米蘭一役無緣隨隊。昨晚利物浦主場鬥白禮頓， 沙拿重返大軍名單，但先列後備，是他連續4場英超做後備。

沙拿於26分鐘後備上陣。路透社

伊基迪克46秒入波 今季英超最快紀錄

利物浦開賽46秒便領先。白禮頓前鋒恩古巴明泰（Yankuba Minteh）於己方後防角球旗附近解圍，卻將皮球踢回中路、禁區頂附近，利物浦的祖高美斯（Joe Gomez）頂予伊基迪克（Hugo Ekitike），後者一控一射破網，造出今季英超最快入球紀錄。「紅軍」防線之後有一些險象，包括14分鐘迪亞高高美斯接應直線形成單刀，但他第一時間起腳被艾利臣出迎封走。

沙拿今場貢獻1次助攻。美聯社

伊基迪克接應沙拿的角球頂入，個人梅開二度。路透社

祖高美斯傷出，由沙拿入替。路透社

沙拿今場先列後備。法新社

沙拿落場獲主場球迷掌聲歡迎

26分鐘，沙拿因為祖高美斯受傷，獲得後備上陣的機會，他落場時獲得晏菲路主場球迷拍掌熱烈歡迎。這名埃及國腳今場更貢獻1次助攻，他於60分鐘主理角球，伊基迪克無人看管下輕鬆頂入，個人梅開二度。沙拿更創造了一個英超紀錄，以277次參與入球（188入球89助攻）成為英超史上為單一球會貢獻最多入球球員；原本紀錄保持者是朗尼（276次，183入球93助攻）。

最終利物浦以2：0擊敗白禮頓，賽後以8勝2和6負得26分，暫時升上第6位。白禮頓則以6勝5和5負得23分，暫時排在第9位。沙拿完場後向主場球迷拍掌道謝，今仗後他會暫時離隊參戰非洲國家盃。