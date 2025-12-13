美斯｜美斯印度之旅現身5分鐘即閃 球迷怒擲水樽座椅演變成騷亂

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的「GOAT Tour India 2025」印度之旅，竟演變成一場大型騷亂！數以萬計的狂熱球迷因不滿美斯在加爾各答鹽湖體育場只現身5分鐘，便在重重保安及官員簇擁下匆匆離場，最終情緒失控，在場內怒擲水樽、座椅，甚至衝入球場，場面極度混亂。

現身5分鐘快閃 點燃球迷怒火

據報導，美斯是次印度之旅吸引了全國球迷的關注，超過8萬張門票（不少票價據報超過100美元）在開售後數分鐘內便被搶購一空。然而，這場備受期待的見面會，卻因安排混亂而徹底「炒車」。

有球迷控訴，當日美斯與其好友蘇亞雷斯（Luis Suarez）、迪保羅（Rodrygo de Paul）等人現身後，僅僅在場上繞了半圈、短暫揮手，在場上逗留不足5分鐘，便因有球迷從看台投擲水樽而被逼提早離場。

只看到政客和軍人自拍

大批手持門票卻無法一睹球王風采的球迷，將怒火指向主辦單位及在場的官員。一名球迷向當地媒體怒斥：「這絕對是一場糟糕透的活動！他只來了10分鐘。所有的領導和部長都圍著他，我們什麼也看不到。浪費了那麼多金錢、情感和時間！」

另一名花了55美元買票的球迷Ajay Shah更激動地表示：「很多人花了一個月的薪水就是為了來看美斯，我帶兒子來是看美斯的，不是看政客！警察和軍人在那裡自拍，管理層要負全責！」

場面失控 邦長道歉下令徹查

從現場影片可見，大批憤怒的球迷與保安人員發生衝突，並大肆破壞球場設施。座椅被拆毀，廣告橫額被撕爛，看台通道上滿是雜物。最終，警方需要介入以控制場面。事件發生後，西孟加拉邦首席部長Mamata Banerjee隨即發表公開道歉，形容事件「令人深感不安」，並宣布將會就事件展開正式調查。一場萬眾期待的球王之旅，最終在混亂與憤怒中不歡而散。