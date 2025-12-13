港超聯｜港超聯頭段班大戰 傑志作客2:1險勝高力北區坐穩榜首

香港超級聯賽昨日上演第11周賽事，由高力北區主場迎戰𠎀志，最終𠎀志下半場由利安度和阿祖安分別攻入一球，雖然北區有格連特在尾段攻入一球，但無阻𠎀志以2:1擊敗北區，坐穩榜首之位。

𠎀志2:1險勝高力北區 放假前拉開榜首差距

港超聯昨日上演榜首大戰，由位列第二的高力北區對上榜首的𠎀志，一開波雙方就已經不斷製造機會，但𠎀志在15分鐘先對北區構成威脅，傑志傳球到北區禁區內李瀚顥出營擋出皮球，惟皮球落入利安度腳下並施射可惜偏出，之後17分鐘神田夢實開出罰球造成禁區混戰，利亞拿頂球但李瀚顥擋出拍向門柱彈出，阿祖安再接應祖連奴傳中勁射高出，之後雙方雖互有攻勢，但都未能先開記錄，半場以0:0返回更衣室。

但到下半場𠎀志開始進入狀態，58分鐘先有利安度從右路起腳勁射，皮球射中門柱彈入龍門，為𠎀志以1:0先開記錄，之後65分鐘慈英右路施射李瀚顥撲出，但落點不遠阿祖安上前補射入網為𠎀志以2:0擴大優勢，北區78分鐘迎來機會，由格連特接應雲尼素斯傳中撞入追成 1:2，可惜之後未再有進帳，最終𠎀志以2:1險勝高力北區，𠎀志放假前以7分差距坐穩榜首之位。

𠎀志放假前以7分差距坐穩榜首之位。魏國謙攝

慈英獲本場最佳球員。魏國謙攝

慈英獲本場最佳球員 盼能保持健康展現更高水準

今場小將慈英榮獲本場最佳球員，被問到在經歷傷患回歸後是否會視此為一個獎勵時，他直言並不會，並指出他對自己的要求很高，但目前認為自己並未做到應有的水平，他說：「我受過很多很多傷，而且我覺得我的表現還沒有達到我真正應有的水準。當然，今天還不錯，我上場後也許改變了比賽的走向，但是我仍然對自己有更高的期望。希望從現在開始，我能保持健康避免傷病，然後繼續努力前進。」慈英今次亦入選港隊出戰省港盃的51人初選大名單，他亦希望贏得位置但若不能也會盡可能繼續展現實力。

而傑志主帥卡迪朗表示今場比賽的表現不錯，展現出求勝的決心，而今年新的球季𠎀志表現相當亮眼，卡迪朗重申並不留意積分榜，並表示希望之後能繼續進步，他說：「希望能繼續進步。正如我所說，排名並不重要。賽季初，我的目標是縮小與強隊的差距，因為去年我們落後了12分。我想縮小這個差距，而且我覺得離目標還很近。對我來說，這是一場重要的比賽。而且，我們每天都在進步。我認為我們今天做得很好。這場比賽踢得很艱難，因為風很大，場地條件也不太好。所以我們必須在比賽中不斷成長。我認為我們做到了。」

記者/攝影：魏國謙