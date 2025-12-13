巴甲｜前車路士球星奧斯卡訓練暈倒證實患血管病 無奈決定告別球壇

前車路士球星奧斯卡（Oscar）宣布結束球員生涯。據巴西媒體《Globo》報導，這位34歲的球星在上月訓練期間突然昏厥倒地後，被診斷出患有「血管迷走性昏厥」（vasovagal syncope），在與家人及球會深入商討後，已決定結束其球員生涯。

訓練中突然昏厥 證實患病

事件在上月發生，當時效力巴甲球會聖保羅的奧斯卡，在一次訓練中突然暈倒，被緊急送院。經過詳細檢查後，專家證實他患上了「血管迷走性昏厥」，這種病症會導致患者血壓突然下降而引致昏厥。儘管此病症在適當管理下並不危及生命，但無疑為其職業生涯蒙上巨大陰影。

據悉，奧斯卡出院後已返回球會與隊友及職員會面，但巴西媒體最新消息指，他已向聖保羅球會傳達了退役的決定，以便球會能為下個賽季的陣容提早作出規劃。預計奧斯卡及聖保羅將在未來數天內，正式對外公佈此決定。

家人力勸以健康為重

事實上，早在今年八月，已有報導指奧斯卡因心臟問題而需服用藥物。在這次突然昏厥後，據報其家人極力勸說他應以長遠健康為重，優先考慮自己的身體狀況。聖保羅球會方面亦曾表示，若奧斯卡選擇結束職業生涯，他們願意友好地終止合約。

車路士度過生涯最高峰

奧斯卡年少成名，在2012至2016年間效力車路士，憑藉其出眾的球技和創造力，為「藍戰士」上陣203次攻入38球，深受球迷愛戴。其後，他以天價轉投中超球隊上海海港，據報他從中超聯賽賺取了高達1.5億鎊(約15億6000萬港元)的巨額薪酬。

去年12月，他告別效力八年的中超，重返其職業生涯的起點聖保羅。可惜，這次「回家」之旅並不順利，他飽受傷病及健康問題困擾，自回歸以來僅上陣21次。他最後一次為球隊上陣是在今年八月，但在該仗僅上陣20分鐘便因椎骨骨折而退下火線。據了解，奧斯卡與妻子育有兩名子女，他希望能有更多時間陪伴家人，相信這也是他作出掛靴決定的其中一個重要因素。