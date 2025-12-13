Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴甲｜前車路士球星奧斯卡訓練暈倒證實患血管病 無奈決定告別球壇

足球世界
更新時間：14:12 2025-12-13 HKT
發佈時間：14:12 2025-12-13 HKT

前車路士球星奧斯卡（Oscar）宣布結束球員生涯。據巴西媒體《Globo》報導，這位34歲的球星在上月訓練期間突然昏厥倒地後，被診斷出患有「血管迷走性昏厥」（vasovagal syncope），在與家人及球會深入商討後，已決定結束其球員生涯。

訓練中突然昏厥 證實患病

事件在上月發生，當時效力巴甲球會聖保羅的奧斯卡，在一次訓練中突然暈倒，被緊急送院。經過詳細檢查後，專家證實他患上了「血管迷走性昏厥」，這種病症會導致患者血壓突然下降而引致昏厥。儘管此病症在適當管理下並不危及生命，但無疑為其職業生涯蒙上巨大陰影。
據悉，奧斯卡出院後已返回球會與隊友及職員會面，但巴西媒體最新消息指，他已向聖保羅球會傳達了退役的決定，以便球會能為下個賽季的陣容提早作出規劃。預計奧斯卡及聖保羅將在未來數天內，正式對外公佈此決定。

家人力勸以健康為重

事實上，早在今年八月，已有報導指奧斯卡因心臟問題而需服用藥物。在這次突然昏厥後，據報其家人極力勸說他應以長遠健康為重，優先考慮自己的身體狀況。聖保羅球會方面亦曾表示，若奧斯卡選擇結束職業生涯，他們願意友好地終止合約。

車路士度過生涯最高峰

奧斯卡年少成名，在2012至2016年間效力車路士，憑藉其出眾的球技和創造力，為「藍戰士」上陣203次攻入38球，深受球迷愛戴。其後，他以天價轉投中超球隊上海海港，據報他從中超聯賽賺取了高達1.5億鎊(約15億6000萬港元)的巨額薪酬。
去年12月，他告別效力八年的中超，重返其職業生涯的起點聖保羅。可惜，這次「回家」之旅並不順利，他飽受傷病及健康問題困擾，自回歸以來僅上陣21次。他最後一次為球隊上陣是在今年八月，但在該仗僅上陣20分鐘便因椎骨骨折而退下火線。據了解，奧斯卡與妻子育有兩名子女，他希望能有更多時間陪伴家人，相信這也是他作出掛靴決定的其中一個重要因素。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
21小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
3小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
6小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
19小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
6小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
9小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
21小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
2小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
17小時前