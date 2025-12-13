英超│沙拿史洛特「攤牌」後破冰 沙拿今晚主場對白禮頓或重返正選

利物浦「沙拿之亂」事情發展峰迴路轉，紅軍領隊史洛特（Arne Slot）與埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）周五下午進行關鍵性會談後，雙方緊張關係終於破冰。據英國《每日郵報》報導，兩人已握手言和，沙拿將有望在周六英超主場對白禮頓重返正選陣容，而這場紅軍內亂就此結束。

「攤牌」會談氣氛正面

史洛特在周五早上記招上已預告將與沙拿會面。據悉，這次在訓練後舉行的會談氣氛正面，雙方最終握手，化解了連日來的僵局。這位過去四場比賽均未獲正選的紅軍神射手，如今已重新被納入對陣白禮頓的大軍名單中。

這次戲劇性的和解，源於沙拿上周六在賽後公開炮轟被球會「推落巴士」，並與領隊「零關係」。言論觸怒高層，導致他被剔出周中作客國際米蘭的歐聯大軍，一度令外界認為其紅軍生涯已走到盡頭。

問題未完全解決 非洲盃期間再傾

然而，今次「世紀握手」並不代表所有問題已完全解決。報導指，這只是一個暫時的「休戰協議」，讓環繞事件的風波得以平息。沙拿的代表將會在稍後非洲國家盃舉行期間，與球會高層進行進一步會談，以徹底解決其未來問題。

離隊危機暫緩

上周六，沙拿在賽後公開炮轟被球會「推落巴士」，並與領隊「零關係」，言論震驚球壇，亦令不少紅軍球迷擔心雙方關係已覆水難收。加上多間沙特及美職聯球會一直對他虎視眈眈，離隊之說甚囂塵上；但隨著周五的會談取得積極進展，沙拿離隊的危機，至少在目前已暫時緩和。