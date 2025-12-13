Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│沙拿史洛特「攤牌」後破冰 沙拿今晚主場對白禮頓或重返正選

足球世界
更新時間：13:41 2025-12-13 HKT
發佈時間：13:41 2025-12-13 HKT

利物浦「沙拿之亂」事情發展峰迴路轉，紅軍領隊史洛特（Arne Slot）與埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）周五下午進行關鍵性會談後，雙方緊張關係終於破冰。據英國《每日郵報》報導，兩人已握手言和，沙拿將有望在周六英超主場對白禮頓重返正選陣容，而這場紅軍內亂就此結束。

「攤牌」會談氣氛正面

史洛特在周五早上記招上已預告將與沙拿會面。據悉，這次在訓練後舉行的會談氣氛正面，雙方最終握手，化解了連日來的僵局。這位過去四場比賽均未獲正選的紅軍神射手，如今已重新被納入對陣白禮頓的大軍名單中。
這次戲劇性的和解，源於沙拿上周六在賽後公開炮轟被球會「推落巴士」，並與領隊「零關係」。言論觸怒高層，導致他被剔出周中作客國際米蘭的歐聯大軍，一度令外界認為其紅軍生涯已走到盡頭。

問題未完全解決 非洲盃期間再傾

然而，今次「世紀握手」並不代表所有問題已完全解決。報導指，這只是一個暫時的「休戰協議」，讓環繞事件的風波得以平息。沙拿的代表將會在稍後非洲國家盃舉行期間，與球會高層進行進一步會談，以徹底解決其未來問題。

離隊危機暫緩

上周六，沙拿在賽後公開炮轟被球會「推落巴士」，並與領隊「零關係」，言論震驚球壇，亦令不少紅軍球迷擔心雙方關係已覆水難收。加上多間沙特及美職聯球會一直對他虎視眈眈，離隊之說甚囂塵上；但隨著周五的會談取得積極進展，沙拿離隊的危機，至少在目前已暫時緩和。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
21小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
3小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
6小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
19小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
6小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
9小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
21小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
2小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
17小時前