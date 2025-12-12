Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯「瘦身」見成效 薪酬支出創2020以來新低

足球世界
更新時間：20:49 2025-12-12 HKT
發佈時間：20:49 2025-12-12 HKT

曼聯的改革初見成效！根據球會周二公布的最新季度財政報告，在拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）主導的架構重組，以及將「福仔」拉舒福特（Marcus Rashford）和查頓辛祖（Jadon Sancho）等高薪球員外借後，球隊在2025-26財政年度第一季度的薪酬支出，已大幅降至7360萬鎊(約7億6690萬港元)，創下自2020年以來同期新低。

兩輪裁員 外借高薪球員

報告顯示，曼聯的薪酬總額由去年同期的8020萬鎊，下降至本季的7360萬鎊。這主要歸功於新管理層的「節流」措施。過去一年，拉克特利夫爵士推行了兩輪裁員，在球會內部削減了多達450個職位。與此同時，球會亦成功將兩位薪酬最高的球員拉舒福特和辛祖，分別外借至巴塞隆拿及阿士東維拉，合約涵蓋了他們合約薪金的大部分，大大減輕了球會的財政負擔。

失歐洲賽席位總收入下跌

然而，報告亦顯示，由於魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）帶領的球隊未能取得歐洲賽資格，加上在奧脫福主場的比賽場次減少，球會的總收入與去年同期相比有所下跌。此外，在與區塊鏈平台Tezos每年價值超過2000萬英鎊的訓練球衣贊助合約結束後，球會的商業收入亦受到影響。

薪酬佔比下降 財政更健康

儘管總收入下降，但得益於薪酬支出的減少，曼聯的「薪酬與收入比率」反而更為健康，由去年同期的56%，下降至本季的52.5%，顯示球會的財政紀律在新的管理架構下正逐步改善。

