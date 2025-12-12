Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜史洛特將與沙拿「攤牌」 沙拿能否再披紅軍戰衣快有定案

足球世界
更新時間：19:10 2025-12-12 HKT
發佈時間：19:10 2025-12-12 HKT

利物浦領隊史洛特（Arne Slot）周五早上證實，他將會與陣中埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）進行一次關鍵會談，會談的結果將直接決定沙拿能否在周末對陣白禮頓的聯賽中上陣，以至其在利物浦的最終命運。史洛特態度未有之前強硬，表示沒有理由不想沙拿留隊。

史洛特沙拿會談定生死

沙拿因上周六公開炮轟球會及領隊，已被剔出周中作客國際米蘭的歐聯大軍名單。外界甚至包括沙拿本人都一度認為，本周末對白禮頓的比賽，將是他在紅軍的「告別戰」。然而，史洛特在賽前記招上表示，事情仍有轉機：「我今天早上會和沙拿進行一次對話，而那次對話的結果，將會決定明天（對白禮頓）的情況會是怎樣。」這番話意味著，今早的會談將是決定性的。

雪藏沙拿屬高層集體決定

對於早前將沙拿剔出名單的決定，史洛特透露，這是與球會高層的共同決定，並非他一意孤行：「我們作為一個球會，而我也是這個決定的一部分，決定不帶他去對國際米蘭的比賽。當涉及到陣容或大軍名單的決策時，那是由我負責，但這不代表我不會與他們（體育總監曉士及芬威體育集團）溝通。」

史洛特態度似軟化

史洛特被問及是否希望沙拿留隊時，態度看似有點軟化，他說：「如果你想得到一點答案的話，那就是，我沒有理由不想他留下來。」

