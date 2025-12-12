港足｜東方主教練盧比度暫代港隊主帥 省港盃初選名單公布 劉智樂再度入選

香港足總今日（12號）公布51人初選名單，同時宣布由東方主教練盧比度（Roberto Losada）暫代港隊主帥一職，直至新帥招聘完成。盧比度上任後首仗將是12月28日於香港大球場上演的省港盃首回合。

盧比度目前同時執教東方，今次獲委任為港隊暫代主教練，足總表示此安排旨在確保球隊過渡期保持穩定，並為即將舉行的賽事作好準備。足總亦將正式展開新主教練的公開招聘，強調過程會公平、透明，以吸引具國際視野的合適人選。

另一方面，港隊初選名單中，效力標準流浪的前鋒劉智樂再度入選，重投港隊鋒線。劉智樂今季在流浪表現活躍，其速度與突破能力將為港隊前線增添變數。此外，名單亦包括多名中超球員，如效力中超浙江隊的梁諾恆、天津津門虎的孫銘謙。

港隊將於12月26日起展開集訓，並於28號晚上8時在香港大球場迎戰廣東隊，進行省港盃首回合賽事；次回合則於明年1月3日在廣州南沙大灣區文化體育中心舉行。

港隊初選名單如下：

暫代港隊主教練：盧比度

守門員名單：

龐焯熙 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、謝家榮 (大埔)

後衛名單：

鐘樂安 (東區)、周緣德 (河南酒祖杜康)、慈英、甘智健、林樂勤 (傑志)、龍梓軒 (九龍城)、陳潤潼 (冠忠南區)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、簡嘉亨 (高力北區)、亞歷斯祖 (上海海港)、陳晉一 (上海申花)、賓紀文 (深圳青年人)、宋紘毅、李家豪、尼高拉斯、杜國瑜 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、勞烈斯 (延邊龍鼎)、梁諾恆 (浙江隊)、曾樂圖、曾以行

中場名單：

馮冠鳴 (標準流浪)、林衍廷、劉君正 (東方)、鄭展龍、陳俊樂 (傑志)、巴拉克、黃威、胡晉銘 (理文)、馬希偉 (陝西聯合)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞、費蘭度、顏卓彬 (大埔)

前鋒名單：

劉智樂 (標準流浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、洛迪古斯 (東方)、米高 (JK Tallinna Kalev)、祖連奴 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、艾華頓、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、李樂謙 (大埔)、杜俊暉