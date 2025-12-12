Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙拿密會前隊長佐敦軒達臣 為赴沙特「掘金」鋪路？

足球世界
更新時間：15:37 2025-12-12 HKT
發佈時間：15:37 2025-12-12 HKT

埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）與利物浦的關係越鬧越僵，英國《太陽報》拍得沙拿日前在倫敦一家高級意大利餐廳密會前紅軍隊長，曾短暫效力沙特聯賽的佐敦軒達臣（Jordan Henderson），似乎正為自己的下一步尋求意見，轉投中東「掘金」的傳聞，甚囂塵上！

沙拿戴口罩密會軒達臣

據報導，這次「秘密午餐」發生在周三下午，地點是西倫敦車路士區的高級意大利餐廳Scalini。兩人為免引人注目，均戴上口罩及帽子，試圖保持低調。一名目擊者表示：「當我們看到沙拿和軒達臣時，我們都嚇呆了。第一個念頭就是：『沙拿要去沙特了』。」
目擊者稱，兩人用餐長達90分鐘，期間沙拿不斷向軒達臣提問，而軒達臣則滔滔不絕地分享經驗。很明顯軒達臣在向沙拿解釋一些事情，而沙拿則聽得非常專心，顯然在仔細思考他所聽到的內容。另一位目擊者形容，沙拿在聆聽時更不時撫摸鬍鬚，陷入沉思。

向「過來人」取經 離隊之心昭然若揭

軒達臣去年夏天曾以1200萬鎊轉投沙特球會伊蒂法克，雖然僅效力五個月便重返歐洲加盟賓福特，但他無疑是對沙特聯賽有第一手經驗的「過來人」。如今沙拿正與利物浦鬧翻，在此敏感時刻與軒達臣密會，其「取經」之心，昭然若揭。
沙特職業聯賽首席執行官早前已公開表示「歡迎沙拿的到來」，而據報沙特豪門希拉爾亦已將其列為頭號收購目標。

