歐協聯｜水晶宮3：0舒爾本 加拉斯拿：周末目標贏曼城

水晶宮今晨於歐協聯作客舒爾本，以3：0擊敗對手，升上第9位。領隊加拉斯拿（Oliver Glasner）對球隊表現感到滿意，又指在緊密的賽程下有輪換，「一切如賽前計劃般發展，周末以贏曼城為目標」。

尼基迪亞傳射建功

水晶宮3個入球均在上半場出現。11分鐘，尼基迪亞（Eddie Nketiah）於左路地波傳中，基斯辛杜斯烏捷（Christantus Uche）在門前無人看管下輕鬆射入。25分鐘，貢獻助攻的尼基迪亞亦有「士哥」，今次烏捷的射門中柱彈中，尼基迪亞輕鬆補中。

水晶宮作客以3：0擊敗舒爾本。路透社

水晶宮上半場已經入3球。路透社

加拉斯拿向球員表示，周日英超要以贏曼城為目標。路透社

水晶宮在37分鐘由耶利米賓奴（Yéremy Pino）埋齋，他於中圈稍前位置開始盤球，一路帶入禁區邊起腳，射破舒爾本門將史比爾（Wessel Speel）的十指關。水晶宮最終以3：0擊敗舒爾本，賽後以3勝2負得9分排在第9位。舒爾本則以1和4負得1分排在第34位。

加拉斯拿：一切如賽前計劃般發展

在上周英超快車下，水晶宮11內踢了4場。加拉斯拿今仗在半場領先3球下，換走阿當華頓（Adam Wharton）、賓奴和鎌田大地（Daichi Kamada）賽後表示：「己隊給3名上陣時間較多的球員休息機會。對球員而言保持節奏十分重要，因此我派韋曉士和拿馬後備落場。一些在賽前計劃之中，是美好的一夜。」水晶宮周日將於英超主場迎戰曼城，加拉斯拿表示：「他們昨日亦鬥完皇馬，所以兩軍的情況應該相若。他們的確有多一天休息，但這是我們的挑戰。我向球員表示要以贏曼城為目標。」