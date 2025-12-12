歐霸｜阿士東維拉2：1巴素利 各項賽事8連勝

阿士東維拉今晨於歐霸作客巴素利，以2：1擊敗對手，賽後升上第3位。維拉各項賽事錄得8連勝。

維拉於12分鐘打開紀錄，一次左路角球攻勢，巴素利門將希斯（Marwin Hitz）手槌打出，但巴素利禁區內未能解圍，最後古斯辛特（Evann Guessand）搵波快轉身射入。巴素利於34分鐘扳平，沙基利（Xherdan Shaqiri）開出罰球，丹尼利奧斯（Flavius Daniliuc）快門將一步接應射入。

阿士東維拉各項賽事8連勝。路透社

古斯辛特為維拉打開紀錄。路透社

泰利文斯為維拉攻入致勝球。路透社

兩軍半場踢成1：1。維拉於53分鐘攻入致勝球，貝安迪亞（Emiliano Buendía）於禁區頂輕力橫傳予泰利文斯（Youri Tielemans），後者第一時間燙射地波破網。最終維拉作客以2：1擊敗巴素利，以5勝1負得15分排在第3位。巴素利則以2勝4負得6分，跌落第26位。

泰利文斯：目標頭兩名出線

贏波功臣泰利文斯賽後表示：「我的入球只是瞄準希望中目標，當時的空間讓我可以射近柱。目前排在第3位非常好，未來將會變得困難，但我們都希望在未來兩仗取勝。我們的目標是頭兩名，但若然未能達成出線也可以。」