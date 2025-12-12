Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜伊戈捷西斯88分鐘入致勝球 諾定咸森林2：1烏德勒支

足球世界
更新時間：06:30 2025-12-12 HKT
發佈時間：06:30 2025-12-12 HKT

諾定咸森林今晨於歐霸作客烏德勒支，於88分鐘攻入致勝球，以2：1擊敗對手。森林目前以11分排第11位，赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）賽後直言，「希望可以一路殺入決賽」。

森林於下半場52分鐘打開紀錄，卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo）於左路K角位突破，在兩名守將中間穿過之後，烏德勒支另一守將想解圍時，將球踢落卡利穆恩度身上再彈前，這樣令後者變成單刀，他起左腳射破烏德勒支門將巴卡斯（Vasilis Barkas）的十指關。烏德勒支於73分鐘扳平，一次罰球攻勢，森林走甩埋兵遠柱的雲達賀恩（Mike van der Hoorn），後者頭槌破網。

赫臣奧杜爾希望球隊可以一路殺入決賽。路透社
赫臣奧杜爾希望球隊可以一路殺入決賽。路透社
戴治上任後，森林有起色。路透社
戴治上任後，森林有起色。路透社
諾定咸森林作客以2：1擊敗烏德勒支。路透社
諾定咸森林作客以2：1擊敗烏德勒支。路透社

但最終森林全取3分，他們於88分鐘攻入致勝球，丹尼杜耶（Dan Ndoye）接應左路傳中頭槌攻門被擋出，伊戈捷西斯（Igor Jesus）補射入網。最終森林以2：1擊敗烏德勒支，以3勝2和1負得11分，排在第11位。烏德勒支則以1和5負得1分排在第32位。

赫臣奧杜爾：希望一路殺入決賽

赫臣奧杜爾賽後表示：「今場很困難。打開紀錄之後，你想保持領先優勢，但我們失波了，這是大意失球，但我們之後的回應很好。我們都希望可以一路殺入決賽，並嘗試贏下獎盃。這還有漫漫長路，但這仍是我的期望。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
10小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
16小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
21小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
14小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
8小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
13小時前
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
17小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
9小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
11小時前