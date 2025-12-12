歐霸｜伊戈捷西斯88分鐘入致勝球 諾定咸森林2：1烏德勒支

諾定咸森林今晨於歐霸作客烏德勒支，於88分鐘攻入致勝球，以2：1擊敗對手。森林目前以11分排第11位，赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）賽後直言，「希望可以一路殺入決賽」。

森林於下半場52分鐘打開紀錄，卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo）於左路K角位突破，在兩名守將中間穿過之後，烏德勒支另一守將想解圍時，將球踢落卡利穆恩度身上再彈前，這樣令後者變成單刀，他起左腳射破烏德勒支門將巴卡斯（Vasilis Barkas）的十指關。烏德勒支於73分鐘扳平，一次罰球攻勢，森林走甩埋兵遠柱的雲達賀恩（Mike van der Hoorn），後者頭槌破網。

但最終森林全取3分，他們於88分鐘攻入致勝球，丹尼杜耶（Dan Ndoye）接應左路傳中頭槌攻門被擋出，伊戈捷西斯（Igor Jesus）補射入網。最終森林以2：1擊敗烏德勒支，以3勝2和1負得11分，排在第11位。烏德勒支則以1和5負得1分排在第32位。

赫臣奧杜爾：希望一路殺入決賽

赫臣奧杜爾賽後表示：「今場很困難。打開紀錄之後，你想保持領先優勢，但我們失波了，這是大意失球，但我們之後的回應很好。我們都希望可以一路殺入決賽，並嘗試贏下獎盃。這還有漫漫長路，但這仍是我的期望。」