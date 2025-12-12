英超｜沙拿欲主場告別勢未能如願 美職加入爭逐：他應聯絡美斯

穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在利物浦周六主場鬥白禮頓後，將離隊出戰非洲國家盃。這名埃及球星早前揚言，會在晏菲路球場與球迷道別。但據報利物浦不會給予沙拿官方道別的時間，原因是希望保留轉會費議價能力。

「向美斯了解他有多享受美職」

繼沙特聯之後，美職聯亦向沙拿招手。美職專員加巴（Don Garber）表示：「如果他決定到美聯發展，我們會張開雙手歡迎他。他應該聯絡美斯，聯絡湯馬士梅拿，了解他們有多享受美職。」

沙拿或許已踢完效力利物浦最後一戰。他在上周末利物浦以3：3賽和列斯聯後，對於自己連續3場英超坐冷板表示不滿，之後周中的歐聯被獨留利物浦，無緣隨隊出征國際米蘭。利物浦本周六將於英超主場迎戰白禮頓，在沙拿的逼宮發言中，曾提及該仗的打算：「我跟家人說，叫他們來看對白禮頓的比賽。我不知道會否上陣，但我會享受那場比賽，因為我不知道接下來會發生什麼。我會在晏菲路向球迷道別，然後去踢非洲盃。」

紅軍欲保留轉會費議價能力

但《每日電訊報》指出，利物浦不準備如沙拿所願，給予他官方道別的時間。原因是利物浦希望「在未來任何潛在收購，守住轉會費議價能力」。若果有任何道別儀式，會給予潛在買家「沙拿必走」的印象，削弱他們的議價能力。