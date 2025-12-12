Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲盃｜喀麥隆內訌！教練拒被炒、兩套大軍名單 伊度奧被轟「自戀狂」

足球世界
更新時間：06:23 2025-12-12 HKT
發佈時間：06:23 2025-12-12 HKT

即將出戰非洲國家盃的喀麥隆，上演激烈內訌。教練拒被炒、兩套大軍名單，足總會長伊度奧（Samuel Eto'o）更被指控為了其「入球王」紀錄不被打破，指使新帥將阿布巴卡（Vincent Aboubakar）剔出大軍名單，後者只差12球超越伊度奧。

伊度奧2021年當選喀麥隆足總會長。據《每日郵報》報道，伊度奧親自告知由2024年起執教的馬克拜耶斯（Marc Brys）已被解僱。但拜耶斯拒絕被炒，並指自己的合約仍然有效，到2026年12月才完結。

伊度奧被指怕入球王紀錄被破，將阿布巴卡剔出大軍名單。美聯社
伊度奧被指怕入球王紀錄被破，將阿布巴卡剔出大軍名單。美聯社
伊度奧2021年當選喀麥隆足總會長。美職社
伊度奧2021年當選喀麥隆足總會長。美職社
伊度奧被轟「自戀狂」。美聯社
伊度奧被轟「自戀狂」。美聯社

怕入球王紀錄被破 剔走阿布巴卡

但喀麥隆足總一於少理，公布以大衛柏古（David Pagou） 接掌帥位，並於12月1日公布征戰非洲國家盃的大軍名單。但名單之一，多名星將沒有獲選，包括曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）、前拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭（Eric Choupo-Moting）以及另一尖刀阿布巴卡。根據《太陽報》指，阿布巴卡只差12球，便會超越伊度奧成為喀麥隆入球王，這成為阿布巴卡被排除在外的原因。

「被炒」教練公布另一大軍名單

拜耶斯拒絕被炒，並於昨日公布另一套大軍名單，將上述3名主將重新納入名單之中。他炮轟伊度奧自戀：「他由一開始的目標就是要盡快趕走我。伊度奧將星將和領袖剔出名單，當然這是他做的決定。你怎可能在沒有世界級門將下出戰非洲盃？沒有阿布巴卡？難以置信，但我不感到意外，這決定來自一名認為自己最好的自戀狂。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
10小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
16小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
21小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
14小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
8小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
13小時前
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
17小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
9小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
11小時前