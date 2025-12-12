非洲盃｜喀麥隆內訌！教練拒被炒、兩套大軍名單 伊度奧被轟「自戀狂」

即將出戰非洲國家盃的喀麥隆，上演激烈內訌。教練拒被炒、兩套大軍名單，足總會長伊度奧（Samuel Eto'o）更被指控為了其「入球王」紀錄不被打破，指使新帥將阿布巴卡（Vincent Aboubakar）剔出大軍名單，後者只差12球超越伊度奧。

伊度奧2021年當選喀麥隆足總會長。據《每日郵報》報道，伊度奧親自告知由2024年起執教的馬克拜耶斯（Marc Brys）已被解僱。但拜耶斯拒絕被炒，並指自己的合約仍然有效，到2026年12月才完結。

但喀麥隆足總一於少理，公布以大衛柏古（David Pagou） 接掌帥位，並於12月1日公布征戰非洲國家盃的大軍名單。但名單之一，多名星將沒有獲選，包括曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）、前拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭（Eric Choupo-Moting）以及另一尖刀阿布巴卡。根據《太陽報》指，阿布巴卡只差12球，便會超越伊度奧成為喀麥隆入球王，這成為阿布巴卡被排除在外的原因。

拜耶斯拒絕被炒，並於昨日公布另一套大軍名單，將上述3名主將重新納入名單之中。他炮轟伊度奧自戀：「他由一開始的目標就是要盡快趕走我。伊度奧將星將和領袖剔出名單，當然這是他做的決定。你怎可能在沒有世界級門將下出戰非洲盃？沒有阿布巴卡？難以置信，但我不感到意外，這決定來自一名認為自己最好的自戀狂。」