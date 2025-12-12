Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│傳曼聯已向沙治奧拉莫斯送上報價 11年前臨門「撻Q」紅魔終有望得到心頭好

足球世界
更新時間：00:02 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-12 HKT

英國、西班牙和美國多間媒體報導，曼聯已向已離開墨超球隊蒙特雷的沙治奧拉莫斯送上報導，後者亦有意接及紅魔的邀請，回歸歐洲球壇首戰英超。這名39歲西班牙老將於2015年曾接近加盟曼聯，可是他最終決定與皇家馬德里續約令交易告吹，如今時隔11年終有望入魔。

曼聯已向拉莫斯送上報價

今年初加盟蒙特雷的沙治奧拉莫斯，決定在季尾約滿後離開球隊，有意重返歐洲球壇。西班牙媒體《Fichajes》報導，這名前西班牙國腳中屆收到多份聘約，來自世界各地，其中一份是英超曼聯。消息指紅魔在重建過程中，希望簽下一位經驗豐富，可以即時增強實力的中堅，相中了回復自由身的拉莫斯，認為他可以幫助球隊。

開短期合約+優厚條件

而英國《曼徹斯特晚報》指，紅魔提供一份短期合約，附上極具吸引力的條款，包括優厚薪金和承諾給予主力位置。有知情人士透露，拉莫斯在手上眾多聘約中，認為曼聯的邀請最吸引，有意揀選曼徹斯特為職業生涯下一站。

11年前曾接近加盟曼聯

如果成事，紅魔就一圓11年前的夢想，與沙治奧拉莫斯合作。曼聯於2015年曾出價斟介此子，雙方接近成事階段，可惜他最終接受皇馬的續約邀請留低，2年前他曾經表示：「我真的接近加盟曼聯，我爸爸是他們的球迷，但我決定留在屬於我的地立，即皇馬。」

