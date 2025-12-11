歐聯│加比爾捷西斯養傷11個月復出即入局 阿仙奴鋒線儲齊兩套陣容

阿仙奴在周三歐聯作客3:0大勝布魯日，兩位副選鋒線馬度基(Noni Madueke)和加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)包辦入球，但球隊更高興是前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)養傷11個月後復出，並立即有好表現，一次射門中眉差點收錄入球。而隨住這名28歲巴西前鋒回歸，槍手鋒線每個位置至少有2名球員可供選擇，而且正、副選都有入球能力，領隊阿迪達對此直言十分滿意。

馬度基、馬天尼利包辦入球

對比上輪英超不敵阿士東維拉，阿仙奴今仗在正選陣容共作出5個變動，鋒線三叉戟更全數換人，由馬度基、馬天尼利和約基利斯出任。馬度基最終梅開二度，馬天尼利就射入世界波埋齋，不負所託助槍手成為歐聯聯賽階段唯一6戰全勝之師。

加比爾捷西斯養傷11個月復出。路透社

加比爾捷西斯回歸有好表現。路透社

捷西斯後備上陣28分鐘狀態佳

而今年1月弄斷左膝前十字韌帶的巴西前鋒加比爾捷西斯，養傷11個月後復出。他後備出場28分鐘有不俗表現，3次射門都具威脅，2次要對方門將撲救，另1次則中眉，還有1次關鍵傳球和2次對抗成功，甫回歸即展現良好的狀態。此子矢言：「能夠回歸，我非常高興和非常滿意。而且我找到了觸球、跑位和控球的感覺，要感謝上帝。能夠走出球場，和隊友一起踢球，真的非常高興。」

捷西斯、約基利斯輪換

捷西斯回歸，可與約基利斯輪流出任中鋒，槍手在鋒線每個位置至少2人選擇。右翼有布卡約沙卡和馬度基；左翼則有李安度杜沙特及馬天尼利；進攻中場就有馬田奧迪加特和伊比爾治伊斯，另外尚有前場多面手米基爾馬連奴和養傷中的夏維斯，阿仙奴要應付多條戰線都綽綽有餘，領隊阿迪達亦滿意道：「我們的鋒線有多名球員回歸，大家可以見到在他們回來後，實力提升了很多。捷西甲和約基利斯之間的差異很大，有這樣2名風格不同的球員，是件好事。我們連續10場比賽，都是相隔3日去踢，所以要用盡每一位球員。」