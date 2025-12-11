Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│艾寧夏蘭特面對魯迪格終入波 搏到佢犯規輸12碼 調侃：佢太搏命﹗

足球世界
更新時間：11:40 2025-12-11 HKT
發佈時間：11:40 2025-12-11 HKT

曼城在周三歐聯作客2:1反勝皇家馬德里，中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)搏到主隊中堅魯迪格(Antonio Rudiger)犯規獲得12碼，並親自操刀建功，終在後者面前「威返次」。事緣此子加盟藍月後與魯迪格交手未入過波，更經常被後者凍結遭網民嘲笑，今次難得爭口氣揚威，他笑言魯迪格太搏命而輸極刑。

搏到魯迪格犯規輸12碼

艾寧夏蘭特於43分鐘欲接應傳中時，被看管自己的魯迪格拉跌，球證杜賓翻看VAR後判罰12碼，前者親自操刀中鵠為曼城奠勝。今次是此子加盟藍月後，首次與魯迪格同場較量取得入球，之前4次遇上都夥粒無收，連助攻亦欠奉。而魯迪格過往在貼身看管他時，出現很多滑稽的畫面，包括將頭攝入其腋下，雙手雄抱他等，不少網民改圖嘲笑這對組合。

與魯迪格交手終入波

如今夏蘭特終擺脫「夢魘」，首次在魯迪格面前入波，他賽後調侃道：「作為球員當然渴望和最多球員較量，我個人挺喜歡的。我和魯迪格有過不少精彩的決定，但他今天太拚命了，結果我們獲得一個12碼。」

