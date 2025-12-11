歐聯│皇馬輸波施丹觀賽惹猜測 沙比阿朗素仍獲球員支持 「我會帶隊扭轉局面﹗」

皇家馬德里周三歐聯主場1:2倒輸予曼城，各賽事已2連敗，賽前曾傳出如果今仗再吃悶棍，教練沙比阿朗素就會烏紗不保，恰巧曾2度執教球隊的名將施丹入場觀戰，令人猜測他將會接手球隊。然而包括中場大將祖迪比寧咸在內多位銀河艦隊戰將立即發聲表示支持阿朗素，後者亦指有信心帶隊扭轉局面，媒體亦透露球會暫時無意換帥。

皇馬近8場僅2勝3和3負

今場皇馬憑巴西鋒將洛迪高高斯的入球，於28分鐘先開紀錄，可是球隊於7分鐘後被追平，曼城守將尼高奧萊利門前補射破網。到43分鐘，皇馬中堅魯迪格在禁絕內拉跌客軍中鋒艾寧夏蘭特，球證杜賓翻看VAR後判罰12碼，夏蘭特親自操刀中鵠反超前2:1，最終以相同比賽取勝。

施丹入場觀賽惹猜測

連同剛輪西甲主場淨吞切爾達2蛋，銀河艦隊各賽事2連敗，更重要是2場敗仗都在班拿貝球場錄得。他們在過去8場所有比賽僅得2勝3和3負，走勢每況愈下，賽前傳出今仗若有任何差池，本季在上任的沙比阿朗素就會烏紗不保，而之前2次執教球會共取得3個歐聯冠軍和2個西甲錦標的施丹，今仗與太太在包廂內觀賽，隨即引起他接手球隊的猜想。

比寧咸、高圖爾斯撐阿朗素

不過多位皇馬球員賽後立即出來護帥，中場祖迪比寧咸矢言：「球員們百分百支持教練，他非常出色，我個人和他關係很多，我知道很多隊友和他的關係也不錯。說實話，最近幾場比賽沒有人消極怠工，沒有人把怨發牢騷，大家都會繼續奮鬥。」門將泰拔高圖爾斯亦表示：「今場我們證明了我們是支持教練的，大家都拚盡了全力。」入球功臣洛迪高亦附和道：「外界有很多說法，有人試圖制造事端，但我們會團結一起，支持教練。」

傳高層暫無意換帥

西班牙《科貝電台》亦指皇馬高層暫無意換帥，阿朗素亦表示會親手扭轉局面：「我可以負責地說，我確定球隊可以扭轉局面。結果的確令人揪心，但比賽有些階段踢得不錯，亦有些可以改進的地立，今仗總體是積極的。」