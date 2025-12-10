歐聯│車路士4場不勝 未來賽程唔易踢步利物浦後塵現危機？ 馬列斯卡：係幾擔心﹗

車路士在周二歐聯作客1:2不敵阿特蘭大，將各賽事不勝走勢增至4場，與另一英超豪門利物浦一樣，只是一瞬之間就從從強勢轉弱。再者該隊未來6仗並不易踢，隨時再接連失分，該隊領隊馬列斯卡(Enzo Maresca)坦言球隊走勢的確令人擔心。

無預兆下突然陷困境

由10月尾至11月底，車路士一度於各賽事收錄5勝1和的強勢，手下敗仗包括熱刺和巴塞隆拿兩支豪門。然而他們像利物浦一樣，在無預兆下突然急轉直下，由12月1日英超主場1:1賽和阿仙奴開始，緊接於聯賽又作客1:3負列斯聯，剛輪造訪般尼茅夫則互交白卷，今仗歐聯遠征阿特蘭大在先入一球下，倒輸1:2，近4場各賽事僅得2和2負。

未來6場賽程唔易踢

藍獅在未來6場各賽事中，只有一場面對「Big6」球隊，就是最後一輪作客曼城，但其餘多場比賽都並不易踢，包括12月20日聯賽作客紐卡素，他們所有比賽近4次造訪聖占士公園全敗；12月27日主場對目前氣勢如虹已升至積分榜第3位的阿士東維拉，失分機會亦大。

馬列斯卡：4場得2分要擔心

該隊領隊馬列斯卡坦言對球隊情況感到擔心：「我們每2日就要踢一場比賽，狀態看起來有些掙扎。說實話，4場比賽只拿到2分(2和2負)，確實有點擔心。這並非我們的期望，必須要做得更好。」