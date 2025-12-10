Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯 ｜熱刺3：0布拉格斯拉維亞 孫興慜回歸道別：不要忘記我

更新時間：07:33 2025-12-10 HKT
發佈時間：07:33 2025-12-10 HKT

熱刺今晨於歐聯主場迎戰布拉格斯拉維亞，以3：0擊敗對手。效力10年的孫興慜返回熱刺主場與球迷道別，笑言：「不要忘記我，我永遠與熱刺和大家同在。」

熱刺3：0布拉格斯拉維亞。路透社
熱刺各項賽事兩連勝。路透社
西蒙斯79分鐘操刀12碼中鵠。路透社
今夏轉戰美職的孫興慜回到熱刺主場，正式與球迷道別。路透社
今場兩軍踢法開放，上半場各有6次射門，並同樣各有3次中目標。熱刺於26分鐘憑對手的烏龍球開紀錄，一次左路角球，前點的基斯甸羅美路跣後，布拉格斯拉維亞的大衛施馬（David Zima）欲頭槌解圍，但人面向己隊球門，變成勁頂破網。熱刺下半場再憑兩記12碼奠定勝局，先是50分鐘由古度斯（Mohammed Kudus）操刀中鵠，79分鐘則換上沙維西蒙斯（Xavi Simons）擔任「劊子手」同樣破網。熱刺最終以3：0擊敗布拉格斯拉維亞，賽後以3勝2和1負得11分暫列第9位，布拉格斯拉維亞則以3和3負得3分排第32位。

湯帥盛讚西蒙斯

熱刺領隊湯馬士法蘭克滿意球隊表現：「布拉格斯拉維亞的踢法在攻守轉換時，會對我們造成威脅，我們需要及後截住對手，我滿意己隊的表現同時，認為有進步空間，在控制上可以做得更好，但我們在短時間內踢了4場比賽。」他又盛讚繼上場英超、連續兩場有「士哥」的西蒙斯：「他在周六有好表現，今場再次有產出。連接、中場的轉換、亦有盤扭過人的速度。我很喜歡他的表現，包括積極回防，對我們非常重要。」

