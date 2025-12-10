歐聯｜車路士1：2反負阿特蘭大 各項賽事近4場不勝

車路士今晨於歐聯作客阿特蘭大，半場領先一球下，最終以1：2反負。「藍戰士」在歐聯榜跌出前八名，暫列第11位，各項賽事則4場不勝。

車路士首次中目標埋門即入波

車路士於26分鐘第一次攻門中目標，便打開紀錄。這個入球來自一次左路角球，列斯占士開短予柏度尼圖，再由安素費南迪斯直線交給占士落底線傳中，門前的祖奧柏度（Joao Pedro）楔前鏟射入網。旁證第一時間舉旗示意越位，但經VAR翻看後判入球有效。車路士半場領先1：0。

車路士作客以1：2反負阿特蘭大。路透社

施卡馬卡助阿特蘭大扳平。路透社

車路士各項賽事近4場不勝。路透社

車路士憑祖奧柏度先開紀錄。路透社

阿特蘭大於52分鐘將皮球送入網，但盧卡文的入球因越位在先，被判「詐糊」。但車路士始終要失守。55分鐘，阿特蘭大的施卡馬卡（Gianluca Scamacca）接應右路傳中頂入，為主隊扳平1：1。阿特蘭大更於83分鐘反超前，基迪拿尼（Charles De Ketelaere）由禁區外一路引球推進，車路士守將只是一路後退沒有上前攔截，最終基迪拿尼引球入禁區內起腳破網。

最終車路士以1：2反負阿特蘭大，各項賽事近4場不勝，賽後以3勝1和2負得10分暫列第11位，阿特蘭大則以4勝1和1負得13分暫時升上第3位。