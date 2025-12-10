歐聯｜拉舒福特入替5分鐘後獻助攻 巴塞隆拿2：1反勝法蘭克福

巴塞隆拿今晨於歐聯主場迎戰法蘭克福，半場落後一球下換入拉舒福特（Marcus Rashford）。這名英格蘭國腳上陣只消5分鐘即獻助攻，最終巴塞以2：1反勝法蘭克福。

半場落後一球

巴塞隆拿於21分鐘失守，法蘭克福的入球來自一次反擊，尼敦布朗（Nathaniel Brown）在後場截得皮球後，連扭兩名巴塞球員，並交出美妙直線，接應的簡紐夫（Ansgar Knauff）推入禁區內起左腳，射破祖安加西亞（Joan Garcia）十指關。巴塞半場以0：1落後。

拉舒福特後備上陣5分鐘便貢獻助攻。路透社

祖利斯古迪梅開二度。路透社

巴塞隆拿以2：1反勝法蘭克福。路透社

法蘭克福於21分鐘先開紀錄。路透社

巴塞3分鐘內入兩球

後備的拉舒福特於半場獲派上陣，落場5分鐘後即建功。50分鐘，拉舒福特在左路以右腳傳中，祖利斯古迪（Jules Koundé）接應頭槌攻門破網。3分鐘後巴塞反超前，一次左路短角球，最後由拉明耶馬（Lamine Yamal）傳中，再次是古迪頭槌破門，個人梅開二度。巴塞最終以2：1擊敗法蘭克福，賽後錄得3勝1和2負得10分，法蘭克福則錄得1勝1和4負得4分。