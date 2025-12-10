Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜沙拿缺陣 蘇保斯拉爾做劊子手中鵠 利物浦1：0國際米蘭

足球世界
利物浦在穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）逼宮帶來的震盪下，今晨歐聯作客國際米蘭，於88分鐘獲得12碼，在沒有頭號「劊子手」沙拿下，由蘇保斯拉爾操刀中鵠。利物浦最終以1：0小勝國際米蘭。

賽前，被剔出名單的沙拿上載獨留利物浦健身室訓練的照片。（Instagram@mosalah）
紅軍32分鐘食詐糊

利物浦於32分鐘將皮球送入網窩，一次右路角球攻勢，雲迪積克（Virgil van Dijk）和伊基迪克（Hugo Ekitike）一同起跳迎頂，皮球彈中伊基迪克手部再彈向門前，伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）加一頭頂入網。但經VAR約3分鐘翻看，球證最終走到場邊睇片後，判利物浦因犯手球「食詐糊」。國際米蘭完上半場前有一次黃金機會，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）巧妙走位，楔前接應左路傳中並頭槌攻門，但被利物浦門將艾利臣比加（Alisson Becker）撲出。兩軍半場互無紀錄。

利物浦上半場32分鐘食詐糊。路透社
蘇保斯拉爾操刀極刑中鵠。路透社
國際米蘭球員不滿球證判罰12碼。路透社
史洛特備受壓力。路透社
下半場戰情膠著，利物浦較大入球機會來自後備上陣的干拿巴特利（Conor Bradley），但他於80分鐘的窄角度射門被國際米蘭門將恩尼森馬（Yann Sommer）擋走。利物浦最終在88分鐘打破僵局，國際米蘭的巴斯東尼（Alessandro Bastoni）在禁區內與阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）打爭頂，佔有優勢並頂到皮球下拉衫，拉跌麥亞里士打。經VAR翻看後，利物浦獲判12碼。「紅軍」在沒有沙拿下，由蘇保斯拉爾負責操刀，門將捉到路照入。利物浦最終以1：0小勝國際米蘭，兩軍賽後同樣錄得4勝2負得12分。

