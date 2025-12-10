Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美職｜美斯再創歷史 成首名蟬聯年度MVP球員

足球世界
更新時間：05:16 2025-12-10 HKT
發佈時間：05:16 2025-12-10 HKT

美斯日前帶領國際邁亞密贏得隊史首個美職總冠軍，今日再收到另一好消息。這名阿根廷球王當選今季美職年度最有價值球員，成為首個連續兩年獲這獎項的球員。

常規賽貢獻29入球19助攻

美斯今季在常規賽上陣28場，貢獻29個入球及19次助攻，平均每90分鐘創造1.78個入球，能超越這個紀錄的，只有2024球季的他自己（2.18球）。他帶領國際邁亞密以東岸及總成績第3名殺入季後賽，他在季後賽亦貢獻了6個入球和7次助攻，包括上周六總決賽以3：1擊敗溫哥華白帽一役，他貢獻兩次助攻，並成為該仗最有價值球員。

總得票率達70.43%

美斯繼去季後，再次獲選為美職年度最有價值球員，是美職首人蟬選這個獎項。他在投票中以大比數獲勝，在傳媒投票獲得83.05%，球員投票獲得55.17%，球會投票獲得73.08%，總得票率獲得70.43%；次席是聖地亞哥FC的安達斯戴耶（Anders Dreyer），他的總得票率為11.15%，而第3名是FC洛杉磯的丹尼斯布安加（Denis Bouanga），得票率為7.27%。

