英超│沙拿希望繼續留在歐洲頂級聯賽 經理人聯繫多支意甲球隊

足球世界
更新時間：18:37 2025-12-09 HKT
發佈時間：18:37 2025-12-09 HKT

穆罕默德沙拿公開卷炮轟利物浦和不點名批評領隊史洛特，繼而被後者剔出歐聯作客國際米蘭的大軍名單後，外界已傳出紅軍有意在1月轉會市場重開後將他賣走，最有機會是登陸沙特阿拉伯球壇。然而《ESPN》透露，沙拿本人希望留在歐洲頂級聯賽，其經理人已接觸多支意甲球隊。

經理人聯繫多支意甲球隊

《ESPN》報導，沙特阿拉伯多家球會如伊蒂哈德和希拉爾，一直對沙拿虎視眈眈，當後者公開炮轟球會後，多家沙特豪門都密切留意事態發展，有意搶人，而沙特球會亦有能力負擔其天價薪金。然而知情人士透露，沙拿並不願意提早離開歐洲球壇，此子和其團隊都希望繼續留在歐洲頂級聯賽，但由於他已年屆33歲，所以最有機會是轉戰意甲，據報其經理人已聯繫多家意甲球隊，希望找到落腳地。

知情人士：紅軍不會留用沙拿

同時消息人士指出，沙拿和領隊史洛特已正式決裂，在球隊成績持續低迷下，紅軍高層不排除會辭退史帥，但他們不希望留用一位可能會綁架未來主帥的球員，球會亦不滿其言論，所以預計會踢走這名埃及翼鋒。

