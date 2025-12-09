歐聯｜傳皇主場對曼城屬沙比「烏紗戰」 高普被視為皇馬新帥熱門

皇家馬德里周日西甲爆大冷不敵切爾達後，據西班牙媒體報導皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez）在賽後召開深宵危機會議，主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）的帥位已岌岌可危，周中歐聯硬撼曼城的生死戰，將直接決定其去留；更有傳利物浦前功勳領隊高普（Jurgen Klopp）正被視為頭號接替人選。

佩雷斯深宵開危急會議

皇馬的危機在周日晚作客切爾達時全面爆發。球隊不僅以0:2落敗，比賽末段更有兩名球員被逐，只能以九人完場，賽後更爆出球員通道發生爭執。這場災難性的敗仗，只是皇馬近期困境的縮影。西班牙《馬卡報》披露，球隊更衣室已出現嚴重裂痕，沙比阿朗素與陣中一眾巨星，包括比寧咸、麥巴比（Kylian Mbappe）及雲尼斯奧斯（Vinicius Jr.）等人的關係據報已變得緊張。

據報主席佩雷斯在周日賽後立即召集高層舉行危機會議，會議一直持續到凌晨，會議討論了多個議題，包括球隊近期令人震驚的低迷狀態、米列達奧（Militao）等关键球員的傷病潮，以及被認為水平低下的球證判罰問題。

歐聯成沙比保烏紗之戰

報導指危機會議的最終結論是，僅執教了一季的沙比阿朗素，只剩下幾天時間來拯救自己的帥位。本周中主場對陣曼城的歐聯八強首回合賽事，將成為他保住烏紗之戰，賽果將直接決定他會否被解僱。

一個月前，皇馬還在西甲聯賽榜以5分優勢領先，如今近五場聯賽僅得一勝，已被宿敵巴塞隆拿反超四分。在內憂外患之下，若然在歐聯再有任何差池，沙比的帥位恐怕凍過水。而一旦他被辭退，賦閒在家的德國名帥高普，已被視為最有可能入主班拿貝的人選。