Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│傳利物浦體育總監做決定踢沙拿出大軍 史洛特獲高層撐腰

足球世界
更新時間：14:34 2025-12-09 HKT
發佈時間：14:34 2025-12-09 HKT

利物浦攻擊核心穆罕默德沙拿((Mohamed Salah))炮轟球會和不點名批評領隊史洛特(Arne Slot)後，後者周一還擊將此子踢出今晚歐聯作客國際米蘭的大軍。消息人士透露，此決定是由紅軍體育總監李察曉士(Richard Hughes)做出，事前已經與史洛特溝通，這個消息源更透露史帥得到球會高層撐腰。

體育總監決定踢沙拿出大軍

英國多間媒體周一報導，沙拿並未列入歐聯作客國際米蘭的大軍名單，沒有隨隊前往意大利，此決定由利物浦方面做出，沙拿本人在事前並不知情。而該決定主要由體育總監李察曉士敲定，他在事前曾與領隊史洛特溝通，交換意見後正式行動。

傳體育總監李察曉士決定沙拿不用隨隊。路透社
傳體育總監李察曉士決定沙拿不用隨隊。路透社
傳體育總監李察曉士決定沙拿不用隨隊。路透社
傳體育總監李察曉士決定沙拿不用隨隊。路透社
有傳利物浦高層全力支持史洛特。路透社
有傳利物浦高層全力支持史洛特。路透社

紅軍高層全力支持史洛特

同時該消息源表示，紅軍高層在今次沙拿的事件上，全力支持領隊史洛特，並同意後者之後所做的任何決定。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
9小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
6小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
23小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
18小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
2小時前
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
即時國際
6小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
7小時前