歐聯│傳利物浦體育總監做決定踢沙拿出大軍 史洛特獲高層撐腰

利物浦攻擊核心穆罕默德沙拿((Mohamed Salah))炮轟球會和不點名批評領隊史洛特(Arne Slot)後，後者周一還擊將此子踢出今晚歐聯作客國際米蘭的大軍。消息人士透露，此決定是由紅軍體育總監李察曉士(Richard Hughes)做出，事前已經與史洛特溝通，這個消息源更透露史帥得到球會高層撐腰。

體育總監決定踢沙拿出大軍

英國多間媒體周一報導，沙拿並未列入歐聯作客國際米蘭的大軍名單，沒有隨隊前往意大利，此決定由利物浦方面做出，沙拿本人在事前並不知情。而該決定主要由體育總監李察曉士敲定，他在事前曾與領隊史洛特溝通，交換意見後正式行動。

傳體育總監李察曉士決定沙拿不用隨隊。路透社

有傳利物浦高層全力支持史洛特。路透社

紅軍高層全力支持史洛特

同時該消息源表示，紅軍高層在今次沙拿的事件上，全力支持領隊史洛特，並同意後者之後所做的任何決定。