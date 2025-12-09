Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│艾利臣稱利物浦氣氛無變 大家成年人明白情況 會搵沙拿傾計

足球世界
更新時間：13:01 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:01 2025-12-09 HKT

利物浦今晚(9日)歐聯作客國際米蘭，領隊史洛特(Arne Slot)將日前公開省炮轟球隊的鋒將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)踢出大軍，未有隨隊出征意大利。本身與沙拿私交甚篤的紅軍門將艾利臣比加，直言球隊隊內氣氛無變，球員們都是成年人明白情況，亦覺得沙拿的說法沒有不尊重人，但他亦表示後者說出這樣的話，就預視到無法上陣，這是他需要承擔的後果。

利物浦隊內無氛無變

沙拿在剛周日英超賽和列斯聯後，因不滿連續3輪聯賽被貶後備，以及在這3仗中有2場全足90分鐘板凳，主動向傳媒投放震撼彈，用了7分鐘炮轟球會不守承諾和不尊重，又指有人想趕走自己，矛頭直指領隊史洛特。紅軍周一出發往意大利備戰對國米一仗，史帥將沙拿踢出大軍名單，門將艾利臣比加被問到隊內氣氛時，他指沒有分別：「採訪結束後，我以為情況很奇怪，但並沒有。」

艾利臣比加表示利物浦隊內氣氛無變。路透社
對於沙拿炮轟球會，艾利臣指大家都是成年人，明白情況。路透社
艾利臣：大家都係成年人﹗

這名巴西門將續指大家都是成年人，明白情況：「大家都是成年人，我們知道這是他的個人情況，也尊重這一點。我不認為他的目的是不尊重任何人，他有言論自由，可談論對自己處境的感受。」艾利臣與沙拿在紅軍合作了7年，之前於羅馬又共事過一季，兩人關係甚佳，他指會與沙拿傾談：「我還沒有像我希望那樣，與沙拿談這一件事。我和他關係很好，不僅僅是隊友，還是好朋友，有深厚的感情，我會私下和他傾。」

沙拿要承擔責任

然而艾利臣理性看待事件，指沙拿這樣說就要承擔後果：「他無法出戰是他自己行為的後果，他很清楚這一點。」同時他指自己100%支持史洛特。

