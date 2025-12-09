Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜史洛特強硬反擊：「我不是弱者！」 沙拿利物浦前途亮紅燈

足球世界
更新時間：13:08 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:08 2025-12-09 HKT

利物浦埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）上周六向球會和領隊史洛特（Arne Slot）發出嚴厲批評後，史洛特周一在歐聯賽前記者會上首度開腔回應事件，直言「我不是弱者」，並將沙拿剔出作客國際米蘭的大軍名單。史洛特更揚言唔知沙拿會否再為利物浦披甲，沙拿的紅軍生涯正式亮起紅燈。

史洛特：冷掙不代表軟弱

史洛特於記者會上，就沙拿早前的言論罕有地作出強硬回應：「我通常很冷靜和有禮，但這不代表我軟弱。當一個球員說出那樣的話，我們作為球會必須作出反應。而你可以看到，他並不在這裏（米蘭）。」
當被記者追問沙拿會否再為球會上陣時，史洛特直言：「我毫無頭緒。在目前這個時間點，我無法回答這個問題。」沙拿紅軍的前途可謂正式亮起紅燈。

高層出手非正式懲罰

據悉，將沙拿剔出名單並非史洛特的個人決定，而是來自球會高層的指令，但此舉並非一次「正式懲罰」。這位33歲的射手周一早上如常參與了球隊訓練，但隨後不久便被告知，他將不會隨隊飛往意大利。
對於如何避免這次風波，史洛特無奈地表示：「答案可能是我每次都派他上陣，但那或許不是他說出那番話的原因，可能有其他因素。」他補充說：「他完全有權利感受他所感受的，也有權利向傳媒分享，但接下來就輪到我們作出反應。」

沙拿突然爆發令史師大感意外

儘管球隊近15場僅4勝，令史洛特帥位備受壓力，但他堅稱自己的權威未被削弱。史帥更透露上周六前未有感受到雙方關係有任何問題：「直到周六晚之前，我完全沒有那種感覺。當我不派球員上陣時，他們通常不會喜歡領隊，但沙拿對隊友和職員都非常尊重，所以當我聽到那些評論時，我感到非常驚訝。」
利物浦將在周六英超主場迎戰白禮頓，沙拿能否上陣仍是未知之數，之後他將會合埃及國家隊出戰非洲國家盃，故沙拿有機會已經完成於紅軍最後之戰。

