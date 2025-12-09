英超｜艾摩廉半場訓話鬧醒球員 讚美臣蒙特任何時候都是好榜樣

曼聯作客以4:1大勝內亂頻生的狼隊，重返勝軌，領隊魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）賽後坦承，紅魔在上半場取得領先後一度鬆懈，給予對手機會，幸好經半場艾帥的訓話後球員及時覺醒。艾摩廉又點名大讚攻入一球的美臣蒙特（Mason Mount），稱讚他是用行動樹立榜樣的領袖。

承認入球後鬆懈

艾摩廉承認球隊於入球後表現鬆散，導致上半場補時失波：「我認為，在我們取得入球後，我們在控球上再次變得有點鬆懈，這給了對手一點希望。不過，我們在上半場也創造了很多機會，本應以不同的方式結束半場。在中場休息時，他們明白了我們擁有一切去贏得比賽、去贏得三分的條件。而他們也做到了。」艾摩廉指球隊下半場展示出的節奏和質素，加上充分理解到狼隊才致大勝：「無論作為一支球隊，還是一家球會，都正處於非常困難的時刻，我們好好地利用了這一點，成為最終大勝的關鍵。」

艾帥點名讚賞美臣蒙特

今仗表現出色並獲選為全場最佳球員的美臣蒙特，賽後獲得領隊艾摩廉的高度評價：「他能守也能攻，他觸球時的質素真的很好，所以這對我來說一點也不驚訝。」

艾摩廉又將美臣蒙特的領導風格與隊中悍將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）作比較：「他是一位不同類型的領袖，與馬天尼斯那種不一樣。美臣蒙特是一個以身作則的人，無論情況如何，他總是一樣，不管是訓練、交談，還是在訓練基地與周圍的人相處。這並不容易，所以他是一位非常、非常出色的球員。」