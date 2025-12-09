英超｜般奴費南迪斯梅開二度 曼聯4:1勝狼隊進佔英超第6位

周一英超狼隊對曼聯，作客的紅魔憑藉隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）「梅開二度」大勝4:1，成功重返勝軌。曼聯全取3分之後，英超15輪累積25分回升到聯賽榜第6位；反觀，狼隊輸波後15戰只得2分繼續排榜尾。

般奴費南迪斯梅開二度

曼聯甫開賽即反客為主，25分鐘般奴費南迪斯接應前鋒馬菲奧斯根夏橫傳，禁區右邊起腳入網為紅魔先開紀錄。狼隊在上半場補時階段憑比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）接應左路底線傳中，飛身射入網扳平，這亦是他們自10月26日以來的首個英超入球。

曼聯進佔英超第6位

換邊後僅六分鐘，曼聯發動快速反擊，由前鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）接應後衛達洛治（Diogo Dalot）的傳送射入空門，再次領先。62分鐘，曼聯隊長般奴一記直線妙傳穿越狼隊防線，助攻美臣蒙特（Mason Mount）掃入，將比分擴大至3:1。曼聯的阿密特迪亞路（Amad Diallo）82分鐘射門省中對方守將耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）手部，球證在觀看VAR後直指十二碼，般奴操刀中鵠個人梅開二度的同時，為曼聯鎖定4:1勝局。曼聯全取3分後，以25分升上聯賽榜第6位。