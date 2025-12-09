Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜般奴費南迪斯梅開二度 曼聯4:1勝狼隊進佔英超第6位

足球世界
更新時間：10:10 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:10 2025-12-09 HKT

周一英超狼隊對曼聯，作客的紅魔憑藉隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）「梅開二度」大勝4:1，成功重返勝軌。曼聯全取3分之後，英超15輪累積25分回升到聯賽榜第6位；反觀，狼隊輸波後15戰只得2分繼續排榜尾。

般奴費南迪斯梅開二度

曼聯甫開賽即反客為主，25分鐘般奴費南迪斯接應前鋒馬菲奧斯根夏橫傳，禁區右邊起腳入網為紅魔先開紀錄。狼隊在上半場補時階段憑比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）接應左路底線傳中，飛身射入網扳平，這亦是他們自10月26日以來的首個英超入球。

曼聯進佔英超第6位

換邊後僅六分鐘，曼聯發動快速反擊，由前鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）接應後衛達洛治（Diogo Dalot）的傳送射入空門，再次領先。62分鐘，曼聯隊長般奴一記直線妙傳穿越狼隊防線，助攻美臣蒙特（Mason Mount）掃入，將比分擴大至3:1。曼聯的阿密特迪亞路（Amad Diallo）82分鐘射門省中對方守將耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）手部，球證在觀看VAR後直指十二碼，般奴操刀中鵠個人梅開二度的同時，為曼聯鎖定4:1勝局。曼聯全取3分後，以25分升上聯賽榜第6位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前