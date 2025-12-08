Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜朗尼怒插沙拿正在摧毀自己傳奇！ 籲史洛特嚴懲沙拿以儆效尤

足球世界
更新時間：15:23 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:23 2025-12-08 HKT

利物浦埃及前鋒穆罕默德沙拿向球會逼宮之事持續升溫，紅軍宿敵曼聯的名宿朗尼（Wayne Rooney）亦加入戰團，更毫不留情地炮轟沙拿的行為摧毀自己的傳奇地位，並敦促紅軍領隊史洛特（Arne Slot）必須嚴懲沙拿以儆效尤。

領隊必須拿出權威

沙拿上周六公開炮轟球會，聲稱自己被「推落巴士」，並公開與領隊史洛特關係缺裂。曼聯名宿朗尼在其最新的播客節目中發表強硬看法，呼籲史洛特必須採取果斷行動，嚴懲沙拿以儆效尤：「史洛特必須展示他的權威，把他（沙拿）拉到一邊告訴他『不用隨隊出征，你所說的話是不可接受的。』如果我是領隊，他絕無可能再入選球隊。」

建議沙拿提早赴非國盃冷靜

朗尼認為，面對這種情況，史洛特不應讓沙拿入選周二作客國際米蘭的歐聯大軍，甚至連下周末主場對白禮頓的聯賽也應將其排除在外。他更語出驚人地建議：「讓他(沙拿)自己去踢非洲國家盃吧，好讓所有事情都冷靜下來。」
對於沙拿與球會的僵局，朗尼認為只有兩個解決方法：「沙拿需要與史洛特消除分歧，否則就應該離開利物浦。這個問題應該盡快解缺。」
 

