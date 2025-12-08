Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇馬歐聯撼曼城前輸波兼添傷兵 教練沙比阿朗素壓力倍增

足球世界
更新時間：12:41 2025-12-08 HKT
發佈時間：12:41 2025-12-08 HKT

皇家馬德里在周三歐聯硬撼曼城前吃悶棍，西甲主場爆冷以0:2不敵護級份子切爾達，近5場聯賽僅得1勝，在西甲積分榜落後榜首的巴塞隆拿4分，主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）的壓力進一步加劇。

沙比不滿球隊表現發火

對於球隊的表現，主帥沙比阿朗素賽後難掩怒火：「我們所有人都很憤怒，這顯然不是我們想要的比賽，也不是我們想要的結果。我們必須盡快翻過這一頁，這只是失掉了三分。接下來我們有對陣曼城的歐聯大戰，正好讓我們作出反應，將這種苦澀的味道從口中抹去。」據悉，沙比在本周早些時候已就球隊狀態下滑問題，與主席佩雷斯（Florentino Perez）進行了會談，今仗他在場邊亦因情緒激動而被罰黃牌，足證其壓力之大。

米列達奧傷出雪上加霜

皇馬今仗輸波之餘後防又添傷兵，今仗正選上陣的中堅米列達奧（Éder Militao）在23分鐘因腿筋受傷退下火線，令球隊本已不穩的防線更添隱憂。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
14小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
8小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
7小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
19小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
19小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
7小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
4小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
2025-12-07 10:00 HKT