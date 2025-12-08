西甲｜皇馬歐聯撼曼城前輸波兼添傷兵 教練沙比阿朗素壓力倍增

皇家馬德里在周三歐聯硬撼曼城前吃悶棍，西甲主場爆冷以0:2不敵護級份子切爾達，近5場聯賽僅得1勝，在西甲積分榜落後榜首的巴塞隆拿4分，主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）的壓力進一步加劇。

沙比不滿球隊表現發火

對於球隊的表現，主帥沙比阿朗素賽後難掩怒火：「我們所有人都很憤怒，這顯然不是我們想要的比賽，也不是我們想要的結果。我們必須盡快翻過這一頁，這只是失掉了三分。接下來我們有對陣曼城的歐聯大戰，正好讓我們作出反應，將這種苦澀的味道從口中抹去。」據悉，沙比在本周早些時候已就球隊狀態下滑問題，與主席佩雷斯（Florentino Perez）進行了會談，今仗他在場邊亦因情緒激動而被罰黃牌，足證其壓力之大。

米列達奧傷出雪上加霜

皇馬今仗輸波之餘後防又添傷兵，今仗正選上陣的中堅米列達奧（Éder Militao）在23分鐘因腿筋受傷退下火線，令球隊本已不穩的防線更添隱憂。