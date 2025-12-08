Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦高層研究是否處罰沙拿 或禁沙拿於歐聯作客國際米蘭

足球世界
更新時間：11:31 2025-12-08 HKT
發佈時間：11:31 2025-12-08 HKT

利物浦埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）周六賽後公開炮轟球會，直指自己被「推落巴士」，並與新帥史洛特（Arne Slot）「零關係」，暗示有人想逼走自己。利物浦高層將於周一早上決定是否就沙拿的言論向其處罰，並決定是否將沙拿剔出周二作客國際米蘭的歐聯大軍名單。

沙拿指與史洛特無關係

在上周末對陣列斯聯的賽後，沙拿罕有地向傳媒「開火」，將矛頭直指球會及領隊。沙拿說：「我同佢（史洛特）冇任何關係。我覺得球會有啲人想我走。我應該得到更好嘅對待。」這名埃及前鋒更暗示下周末對白禮頓的聯賽，可能是他最後一次為紅軍披甲。

高層研處分 或緣盡紅軍

沙拿的言論令利物浦高層，包括總監曉士（Richard Hughes）及芬威體育集團高層愛德華斯（Michael Edwards）十分頭痛，並正研究是否需要對沙拿作出處分。首當其衝的，就是周二作客聖西路球場硬撼意甲「一哥」國際米蘭的歐聯生死戰。紅軍將在周一下午便會飛往米蘭，高層必須在此前決定是否讓沙拿隨隊。若最終決定「懲罰」他，沙拿不但會錯過這場歐聯大戰，甚至連下周對白禮頓的英超亦可能亦無份上陣。

連續三場失正選 成導火線

這位33歲的埃及射手，在過去三場比賽均未獲正選，其中兩場更坐足90分鐘，相信是這次「大爆發」的直接導火線。《每日郵報》上周曾報導，高層仍相信新帥史洛特能扭轉球隊近15場僅4勝的頹勢，但如今「將帥不和」浮面，無疑令球隊雪上加霜。

沙拿獲埃及教練力撐

沙拿公開炮轟利物浦和領隊史洛特的言論公開後，埃及教練哈辛在社交媒體公開撐愛將，在個人 Instagram 上分享了一張和這位埃及前鋒的合照，並配文：「永遠是決心和力量的象徵。」

 

