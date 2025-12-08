Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜九人皇家馬德里0：2切爾達 落後巴塞隆拿4分

足球世界
更新時間：07:19 2025-12-08 HKT
發佈時間：07:19 2025-12-08 HKT

皇家馬德里今晨主場迎戰切爾達，最終九人應戰下，以0：2不敵切爾達。皇馬賽後暫時續排次席，但與榜首巴塞隆拿的差距拉開至4分。

法蘭加西亞1分鐘內領兩黃被逐

切爾達於下半場53分鐘打開紀錄，史威迪貝治（Williot Swedberg）接應左路傳中，巧妙地以右腳腳面彈射，攻破泰拔高圖爾斯十指關。皇馬於64分鐘更有壞消息，法蘭加西亞先侵犯史威迪貝治領第1面黃牌，1分鐘後再侵犯沙治奧卡雷拉（Sergio Carreira）領第2面黃牌被逐出場。

皇馬0：2切爾達。路透社
皇馬0：2切爾達。路透社
皇馬落後巴塞4分。路透社
皇馬落後巴塞4分。路透社
皇馬最終九人應戰。路透社
皇馬最終九人應戰。路透社

史威迪貝治梅開二度

十人應戰的皇馬，於92分鐘再踢少個，今次是艾華路卡利拉斯（Álvaro Fernández Carreras）由投訴過激，同樣是接連領兩面黃牌被逐。九人應戰的皇馬，93分鐘再失守，史威迪貝治單刀扭過高圖爾斯，將皮球帶入龍門，個人梅開二度。皇馬最終以0：2落敗，完場時班拿貝球場一片噓聲。皇馬賽後以11勝3和2負得36分續排次席，落後榜首的巴塞4分。第3位的維拉利爾則以1分落後皇馬，但踢少一場。

