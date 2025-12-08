Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜海倫梅開二度止兩個月入球荒 拿玻里2：1祖雲達斯升榜首

拿玻里今晨於意甲主場迎戰祖雲達斯，憑海倫（Rasmus Hojlund）中止兩個月入球荒，梅開二度助拿玻里以2：1擊敗祖雲達斯。拿玻里賽後暫時升上榜首。

經歷5場沒有「士哥」

海倫對上一次入波，數到10月5日以2：1擊敗熱拿亞，之後經歷5場沒有「士哥」。今場他於7分鐘找到入球，接應大衛拿尼斯（David Neres）的右路傳中，快門將一步將皮球鏟入網。26分鐘，拿玻里一次左路角球，迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）頭槌僅僅高出。拿玻里半場領先1：0。

拿玻里2：1擊敗祖雲達斯。路透社
拿玻里升上榜首。路透社
海倫梅開二度。路透社
祖雲達斯於59分鐘扳平，基蘭耶迪斯（Kenan Yıldız）接應韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）的直線，射地波慢溜遠柱網仔。拿玻里於78分鐘奠定勝局，一次右路傳中，麥堅尼頭槌解圍變二傳，海倫門前輕鬆頂入。最終拿玻里以2：1擊敗祖雲達斯，賽後以10勝1和3負得31分，暫時升上榜首，領先次席的國際米蘭1分。第3位的AC米蘭則落後3分，但少踢1場；「紅黑軍團」將於今晚深夜作客拖連奴。祖雲達斯則以6勝5和3負得23分排第7位。

