英超｜水晶宮2：1富咸 1分壓車路士升第4位

足球世界
更新時間：06:04 2025-12-08 HKT
發佈時間：06:04 2025-12-08 HKT

水晶宮今晨於英超作客富咸，憑馬克古希（Marc Guehi）於87分鐘頭槌建功，以2：1擊敗富咸。水晶宮賽後壓過車路士，升上聯賽榜第4位。

水晶宮於20分鐘打開紀錄，尼基迪亞（Eddie Nketiah）巧妙走位，並接應阿當華頓（Adam Wharton）的傳球，射破賓特尼奴（Bernd Leno）的十指關。富咸於38分鐘回敬一記美妙入球，哈利威爾遜與魯爾占美尼斯撞牆後，左腳腳面拉西，皮球彎入遠柱網仔。兩軍半場踢成1：1。

史密夫路維53分鐘食詐糊。路透社
史密夫路維53分鐘食詐糊。路透社
哈利威爾斯腳面拉西妙射。路透社
哈利威爾斯腳面拉西妙射。路透社
馬克古希87分鐘頂入致勝球。路透社
馬克古希87分鐘頂入致勝球。路透社
水晶宮作客以2：1擊敗富咸。路透社
水晶宮作客以2：1擊敗富咸。路透社

富咸53分鐘食詐糊

富咸於53分鐘食詐糊，伊禾比（Alex Iwobi）接應卓禾斯（Samuel Chukwueze）左路傳中頂中柱，再由史密夫路維（Emile Smith Rowe）補中。但經VAR翻看，卓禾斯越位在先，入球無效。水晶宮於87分鐘憑馬克古希接應左路角球頂入，最終以2：1擊敗富咸。水晶宮賽後以7勝5和3負得26分，以1分壓過車路士升上第4位。富咸則以5勝2和8負得17分排在第15分。

白禮頓1：1韋斯咸

同日另一場，白禮頓於91分鐘入球，以1：1逼和韋斯咸。作客的「鎚仔幫」憑查洛保雲（Jarrod Bowen）於73分鐘打開紀錄。但白禮頓於91分鐘扳平，魯達（Georginio Rutter）第一下施射被艾路拿（Alphonse Areola）擋出，魯達之後補射入網；他在第一下射門前控球觸及手部，經VAR翻看後認為是意外觸手，入球維持有效。最終白禮頓以1：1賽和韋斯咸，白禮頓賽後以6勝5和4負得23分排第7位，韋斯咸則繼續在降班區，以3勝4和8負得13分排第18位。

白禮頓1：1韋斯咸。路透社
白禮頓1：1韋斯咸。路透社
魯達91分鐘為白禮頓扳平。法新社
魯達91分鐘為白禮頓扳平。法新社

