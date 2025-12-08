球迷跨區響應大埔球衣義賣 葉吳彬彬：陪街坊行重建長路

昨日港超聯，港會和大埔分別有王力威及盧卡斯梅開二度，最終賽和2：2。而賽前大埔球員盧卡斯、羅振庭將白色花圈放在中圈，球員為宏福苑火災遇難者舉行默哀儀式，場外同時舉辦球衣義賣，不少球迷到場購買，有些款式更加售至斷碼 。

義賣收益全數捐助 球會伴災民同行重建之路

大埔足球會會長葉吳彬彬女士表示，所有義賣收益將「不扣除任何成本，全數捐出」，並以「快、準、穩」為原則，她已透過校長會取得受影響學生、教師及職工名單，將協助538人，並且直接為他們提供學習用品和應急資金，以解燃眉之急。

她深切明白重建之路漫長，「肯定要三至五年才可以令他們重建家園，走出這個陰霾。 」她認為大埔球會，是屬於大埔區的球會，她希望用球會感動到更多市民來支持我們這個義賣，幫助災民更多。最後她表示：「 希望以運動的堅毅精神去燃點他們重建之路。 」

球迷跨區響應：義賣斷碼 心繫災區

賽事於香港足球會球場上演，大埔足球會特意安排交通工具接載宏福苑受影響災民和小朋友到場，讓他們親身觀賽。而現場亦設有球衣義賣。本身居於港島的羅生與大埔居民江小姐專程到場，合力購買了四件義賣產品支持。羅生表示，雖然自己並非住在大埔，但一直有觀看港超聯，今次是特意來支持義舉。他表示：「 想不到香港這麼發達，竟然會有一單這麼大的災難，感覺很唏噓，好像很近我們，感受很不好受。」在大埔長大的江小姐，談及災情時感觸尤深：「小時候玩的地方，一夜之間就沒了。有些親人都是在那裡住。」正因這份深厚的社區連繫，她認為購買義賣球衣是直接而有力的支持方式，「希望過來買球衣，可以順便捐款，給他們支持一下。」

