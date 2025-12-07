港超聯│港會2：2和大埔 鍾偉強百場感恩球會 希望大埔居民盡早走出傷痛

今日港超聯賽事，最終港會2：2和大埔 ，雙方和氣收場。賽前由大埔球員盧卡斯、羅振庭將白色花圈放在球場中間後，雙方為宏福苑火災遇難者舉行默哀儀式，場外同時舉辦球衣義賣，不少球迷到場購買，有些款式更加售至斷碼 。

賽事於香港足球會球場上演。開賽42分鐘，港會王力威先拔頭籌，助主隊半場領先1：0。大埔換邊後積極反撲，由盧卡斯於52分鐘單刀追平，並於66分鐘梅開二度，接應傳中頭槌破網，反超前2：1。港會僅一分鐘後，王力威再次門前建功，個人梅開二度追成2：2平手。雙方其後互有攻守，大埔完場前數番攻門未果，最終各得一分。是役入場人數845人，港會王力威獲選最佳球員。

鍾偉強達成百場里程碑 望和球隊繼續一起進步

賽後達成百場里程碑，現年30歲的大埔球員鍾偉強表示隨著年齡增長，在隊中角色開始轉型，他強調：「球隊需要我踢甚麼位置，我都會盡力做到最好」。他希望繼續和球會一起成長：「在球隊裏面，本地來說我都算是較年長的幾個。最重要是想和球隊繼續一起進步，一起贏。」當被問到幾時打算退休，鍾偉強笑言：「踢到我隻腳不行就不踢了，希望儘量享受球員的時光。」

衷心感謝球迷支持 希望大埔居民盡早走出傷痛

對於球迷在社區受災後仍到場支持，鍾偉強深受感動：「早前大埔不幸發生火災，真的很感謝球迷在這麼艱難的時候，都肯來支持我們。」他特別向購買義賣紀念品的球迷致謝，並寄語社區：「希望大埔居民盡早忘記不開心的經歷，希望每一位都開開心心。」

