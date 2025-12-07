美職季後賽│布斯基斯、佐迪艾巴奪冠完美掛靴 好友美斯：感謝兩人加入旅程

國際邁亞密在周六美職季後賽總決賽以3:1擊敗溫哥華白帽，贏得隊史首個美職總冠軍，陣中兩位老將佐迪艾巴(Jordi Alba)和布斯基斯(Sergio Busquets)亦完美掛靴。兩人早前宣布今季完結後退役，今仗贏波捧盃分別以24冠及38冠結束職業生涯，彼此互相感謝對方多年同行，美斯亦多謝他倆加入這段旅程。

布斯基斯38冠、佐迪艾巴24冠告別

37歲的布斯基斯和36歲佐迪艾巴，2023年夏天與巴塞隆拿約滿後，前後腳以自由身加盟國際邁亞密，與昔日巴塞隊友美斯再合作，另一位前巴塞兵蘇亞雷斯隨後亦加入，組成「美斯朋友隊」。布斯基斯和佐迪艾巴分別於9月尾及10月中，宣布今季完結後結束職業生涯，今場總決賽就是2人最後一戰，結果球會順利贏波奪冠。布斯基斯以生涯第38冠；艾巴則以第24冠，完成最終章，完美排靴。

互相感謝陪伴旅程

兩人在賽後的慶祝儀式上，獲球會頒贈印有其號碼和名字的紀念相框留念。他倆由巴塞和西班牙國家隊開始，合作已14年，布斯基斯感謝艾巴道：「非常感謝這些年的相伴。在巴塞、國家隊，還有國際邁亞密，能和他共度這麼多時間，我倍感愉悅。作為球員他技術出眾，人品好極佳。」艾巴亦矢言：「在我看來，布斯基斯是世界上、足球史上最出色的中場球員。能和他攜手走過整個職業生涯，我深感榮幸。我們是朋友，之後會繼續再見，一起享受生活。」

美斯多謝兩位多年戰友加入

而布斯基斯亦覺得他倆的生涯無憾：「我們以最佳的方法收尾，很開心能為球會貢獻力量，並與家人、隊友分享這份榮譽。」美斯亦感謝兩位多年戰友：「感謝他們加入我這段旅程，並協助我們以最圓滿的方式收官。」