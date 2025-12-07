Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│貝迪斯3:5巴塞隆拿 曼聯舊將對決 安東尼入波、拉舒福特單刀射失

足球世界
更新時間：14:27 2025-12-07 HKT
發佈時間：14:27 2025-12-07 HKT

周日西甲，巴塞隆拿作客5:3擊敗貝迪斯，比賽其中一個焦點，是雙方的曼聯棄將安東尼馬菲奧斯(Antony)和拉舒福特(Marcus Rashford)正面較量。安東尼表現較好，收錄入球之餘，還有1次關鍵傳球和1次攔截，可惜輸波而回；相反拉舒福特入球和助攻欠奉，其中單刀射斜，卻帶走3分。

安東尼先開紀錄

今場雙方合共炮製8個入球，表現最好就是大演帽子戲法的巴塞隆拿鋒將費倫托利斯，但球迷更關心前曼聯棄將安東尼和拉舒福特的較量。安東尼論表現更優勝，開賽6分鐘就在6碼點轉身用非慣用腳右腳直射網頂入網。他全場披甲75分鐘，入波之餘還有1次關鍵傳球、1次攔截和搏到3次犯錯，是貝迪斯前場最活躍的球員，可是球隊敗陣而回。

拉舒福特表現低迷

相反拉舒福特踢足90分鐘，5次起腳都無功而還，包括末段單刀施射卻斜出，將西甲入球荒增至3場。而他整場發揮平平，沒有關鍵傳球，僅得24次傳送，傳球成功率低至70.8%，最終就將3分帶走。

