英超│沙拿賽後發言向利物浦逼宮 要球隊解僱史洛特 去年曾要求續約成功

足球世界
更新時間：13:49 2025-12-07 HKT
發佈時間：13:49 2025-12-07 HKT

利物浦鋒將穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)在周六英超再次坐足90分鐘板凳後，終按奈不住主動受訪，不滿自己成為球隊成績差勁的代罪羔羊，更指有人不想自己留隊，矛頭指向領隊史洛特。英國媒體分析指沙拿此舉是向紅軍高層逼宮，要求球會解僱史洛特，事實上他上季亦曾公開抱怨仍未續約，透過記者報導後得逞，獲得高薪合約。

沙拿用7分鐘開炮

沙拿在周六英超作客3:3賽和列斯聯時身再任後備，連續3輪英超失去正選席位，今仗與前輪對韋斯咸一樣都坐足90分鐘板凳。這名埃及翼鋒對此深深不忿，賽後在非記者會場合與媒體傾談7分鐘，說出爆炸性言論，直指「球會將我當代罪羔羊，有人不想我留隊。」同時更表示自己「突然之間與史洛特沒有任何關係」，明顯將矛頭指向該名荷蘭籍教頭。

要脅球會解僱史洛特

英國《每日郵報》分析指，沙拿比心中所有鬱結一次過爆發，其言論明顯是向利物浦高層逼宮，要求球會正視問題，雖然他沒有明確說明領導層下一步應該採取的行動，但已表明要解僱史洛特，否則自己就會離開。同時沙拿表示會邀請父母入場觀看紅軍主場對白禮頓一仗，是逼史洛特和高層們滿足自己的願望，亦削弱史帥的權威。相反就直接將自己排除在名單以外，彼此一刀兩斷。

上季試過逼宮續約

事實上沙拿上季亦曾經試過逼宮，他在去年11月尾英超作客擊敗修咸頓後，主動找記者訴苦，指摘球會沒有遞上新合約，亦無展開續約談判，令媒體指向球會高層。最終球會妥協並立即展開行動，開出一份周薪40萬鎊的2年合約，如今他照板煮碗逼球會行動。

沙拿直言有人想他離隊，矛頭直指領隊史洛特。路透社
沙拿今場沒有上陣機會。路透社
