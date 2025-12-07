美職季後賽│國際邁亞密3:1溫哥華白帽 美斯貢獻2助攻 奪冠兼做MVP

周六美職季後賽總決賽，阿根廷巨星美斯(Lionel Messi)在末段交出2次關鍵助攻，帶領國際邁亞密3:1擊敗溫哥華白帽，贏得個人和球隊首個美職總冠軍。而這個亦是美斯職業生涯第48冠，他矢言接下來又要清零，為下季做好準備。

美斯末段送2助攻奠勝

國際邁亞密開賽僅7分鐘就先開紀錄，右翼達迪奧艾倫迪突破越位陷阱推進入禁區後傳中，溫哥華白帽守將艾迪亞奧甘保出腳攔截，不慎將皮球踢入自己的網窩。白帽落後下圍攻邁亞密，59分鐘由阿里艾密射近柱破網追平，之後繼續狂攻但未能取得第2個入球。美斯此時挺身而出，他在71分鐘於前場搶走敵衛的腳下球，再直線妙傳予中場迪保羅，後者右腳射遠柱破網，邁亞密再度領先。到補時6分鐘，左閘佐迪艾巴長傳，美斯心口控定，再立即以一記恰到好處的「過球波」傳予達迪奧艾倫迪，後者單刀射入，鎖定3:1的勝局。

生涯第48個冠軍

美斯為國際邁亞密取得隊史歷來首個美職聯總冠軍，當然亦是個人第一個，同時是他職業生涯第48個球會和國家隊冠軍。這名38歲老將更當選總決賽最有價值球員(FMVP)，整個季後賽6次上陣收錄6入球7助攻，常規賽則以29個入球和16次助攻，分別當選神射手和助攻王，以一己之力取得冠軍。

慶祝之後又要再出發

他賽後拿着MVP獎項喜言：「說實話，贏得冠軍非常開心。球隊付出了難以想像的努力，這真的是非常非常漫長的一年，比賽一場接一場，數量眾多，但球隊在整個年度都始終保持着這水準演出。」同時美斯亦表示之後好快就要清零，備戰下一季：「接下來，我們要認真投入到季前備戰工作中，以全新的姿態重新從零開始，為新賽季做好準備。」