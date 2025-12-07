Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士0：0般尼茅夫近4場不勝 熱刺2：0賓福特近6場首捷

更新時間：07:45 2025-12-07 HKT
發佈時間：07:45 2025-12-07 HKT

車路士今晨於英超作客般尼茅夫，以0：0言和，聯賽近4場不勝後暫列第4位。至於另一倫敦豪門熱刺，則主場以2：0擊敗賓福特，中止聯賽5場不勝的頹勢。

車路士作客0：0般尼茅夫。路透社
高爾彭馬今場正選，58分鐘被調離陣。路透社
施美安食詐糊。路透社
車路士作客般尼茅夫一役，上半場的攻勢主隊佔優。般尼茅夫4分鐘便有安東尼施美安（Antoine Semenyo）將皮球送入網窩，但參與攻勢的艾雲尼爾臣（Evanilson）越位在先，入球無效。35分鐘，施美安左路施射被車路士門將羅拔山齊士擋到，艾雲尼爾臣鏟射補中高出。車路士最有威脅埋門，當數50分鐘阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）接應右路傳中頭槌攻中，但皮球中柱彈出。最終兩軍互交白卷。車路士近4場英超不勝，賽後以7勝4和4負得25分暫列第4位，落後榜首的阿仙奴8分。般尼茅夫則以5勝5和5負得20分，暫列第13位。

李察利臣為熱刺開紀錄。路透社
西蒙斯射入加盟熱刺後首球。路透社
西蒙斯今場傳射建功。路透社
西蒙斯「開齋」傳射建功

熱刺對上一次英超贏波要做到10月26日，作客以3：0擊敗愛華頓，之後5場英超2和3負。今晨他們主場迎戰賓福特於25分鐘打開紀錄，沙維西蒙斯（Xavi Simons）接應後場長傳，並於右路第一時間傳中，李察利臣第一時間左腳撞射入網。西蒙斯之後於43分鐘，在己隊半場截得皮球後一路引球推進，推入賓福特禁區起腳射遠柱入網，是他今夏加盟熱刺後首個入球。最終熱刺以2：0力挫賓福特，是他們自8月16日後首次在主場贏波。熱刺賽後以6勝4和5負得22分，暫列第9位。賓福特則以6勝1和8負得19分，暫列第14位。

