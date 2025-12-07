Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦96分鐘失守3：3列斯聯 史洛特：只能怪自己

足球世界
更新時間：06:12 2025-12-07 HKT
發佈時間：06:12 2025-12-07 HKT

利物浦今晨於英超作客列斯聯，領先兩球下被追平，最終再於96分鐘失守，以3：3被逼和。史洛特賽後表示：「這是我們球季的一部分，能怪責的只有我們自己。」

利物浦主將穆罕默德沙拿連續3場英超做後備。今場全部入球在下半場出現，伊基迪克（Hugo Ekitike）兩分鐘內梅開二度。先是48分鐘，列斯聯後防傳球失誤，伊基迪克截得皮球後單刀射破盧卡斯派利（LucasPerri）的十指關。接著是50分鐘，再次是列斯聯後場失控球，伊基迪克接應右腳傳中，快派利一步將皮球鏟入網。

領先兩球下被追平

但紅軍及後兩分鐘內連失兩球。73分鐘，伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）禁區內落鏟鏟中韋費特干洛圖，經VAR翻看後利物浦輸12碼，列斯聯由卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）操刀中鵠。75分鐘，列斯聯中場安東史達治（Anton Stach）在禁區內帶橫後射近柱破網。利物浦於80分鐘再度領先，賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）地波傳送，中間的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）巧妙漏過，皮球落在無人看管的蘇保斯拉爾的腳下，他隨即起腳射地波入網。列斯聯96分鐘扳平，一次左路角球攻勢，由遠柱無人看管的田中碧（Ao Tanaka）起左腳破網。這是利物浦今季於英超第10次死球失波，亦是紅軍今季第3次於90分鐘或補時階段、失令戰果改變失球。

第10次死球失守

利物浦最終作客以3：3被列斯聯逼和，賽後以7勝2和6負得23分暫列第8位。列斯聯則以4勝3和8負得15分暫列第16位。紅軍領隊史洛特賽後表示：「這不是我們第一次在末段失守，不是第一次在死球失波。我想每個人都可以理解現在更衣室的氣氛。我不認為球隊領先2：0後，有任何機會給予對手……最後在補時9分鐘的時候有死球，他們藉此入球。這是我們球季的一部分，但能怪責的只有我們自己。」

